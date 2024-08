ISBN : 978-238163143-1

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Thomas Day

978-238163143-1AucuneThomas Day Réédition de cette novella publiée notamment dans la collection Folio 2 euros. Le texte n’ayant pas changé, la chronique non plus. En ce 13 septembre 1824, après la chute de Moscou et le traité de Niji signé avec le tsar Alexandre Ier, protecteur de toutes les Russies, l’empereur Napoléon règne sur l’Europe.

Un continent à genoux, exsangue, vidé de sa substance par un trop-plein de guerres et d’horreurs, un territoire à feu et à sang que le stupéfiant Melchior Hauser, tout juste libéré de son statut d’esclave, va cependant entreprendre de parcourir. Car il lui faut retrouver Viktor Hauser, celui qu’on surnomme le de Vinci de Nuremberg, et lui poser une question. Unique, toute simple, mais qui revêt à ses yeux une importance cruciale : « Père, ai-je une âme ?

Critique

Par Gillossen, le 02/05/2019

L’automate de Nuremberg est un texte en apparence modeste - par la taille - originellement publié en 2006 dans les pages de la revue Bifrost et disponible depuis quelques années maintenant chez Gallimard pour… deux euros. Oui, deux euros. Et même si nous n’allons pas commencer à établir une corrélation entre nombre de pages et prix, autant dire que vous en aurez largement pour votre argent.

Comment l’ouvrage de Thomas Day a-t-il pu se dérober à notre regard toutes ces années ? Je cherche encore. Il possède pourtant tout pour me plaire : un contexte uchronique, avec la petite histoire qui se mêle à la grande, des automates, avec leurs caractéristiques si singulières et une plume de grande qualité.

Évacuons tout de suite ce qui pourrait gêner certains, à qui L’automate de Nuremberg ne s’adresse sans doute pas : oui, nous passons beaucoup de temps dans les pensées du personnages central, et oui, il s’agit donc d’une histoire qui “dit” beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que l’on s’en contente ! En quelques pages, on voyage finalement beaucoup, de Londres en passant par le Sénégal, pour ne citer que deux destinations abordées ! Les interrogations de Melchior s’avèrent qui plus est touchantes, quand ses réflexions ne sont pas tout bonnement pertinentes : qu’est-ce qui peut définir un être humain ? Ses doutes ? Quand les certitudes nous ramènent au rang de robot ? Il suffit parfois d’une seule phrase à Thomas Day pour faire mouche. N’oublions pas non plus d’autres chapitres, dont le sens ne se révèle pleinement que plus tard dans l’intrigue et où il peut là aussi être question de religion ou de science.

L’ouvrage tout entier est également baigné d’une érudition certaine, de petites touches disposées ici ou là, sans jamais paraître forcées, qui renforcent l’immersion dans ce contexte du 19e siècle. Si on regrette que certains lieux, voire personnages ne soient qu’esquissés (mais comment faire autrement vu le format ?), ce texte n’en demeure pas moins une petite pépite, au-delà même de son prix.

A découvrir sans aucun doute !

8.0/ 10

