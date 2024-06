Titre VO : Eric

Tome 9 du cycle : Les Annales du Disque-Monde

ISBN : 978-284172053-8

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Terry Pratchett

978-284172053-8AucuneTerry Pratchett Faust, vous connaissez ?… Mais voici Eric, quatorze ans, le plus jeune démonologue du Disque-monde. Hélas, aucun démon - ni succube, hum… - ne répond à son invocation. Dans le cercle magique apparaissent Rincevent et le Bagage - respectivement le mage le plus incompétent et l’accessoire de voyage le plus redoutable de l’univers. Et que veut Eric ? Oh, rien de bien original : l’immortalité, la domination du monde et la plus belle femme de tous les temps. Ce qui entraîne la fine équipe dans un périple étourdissant, de l’empire tézuma des adorateurs de Quetzduffelcoatl, le Boa de plumes, aux rivages de Tsort où les Ephébiens guerroient pour sauver la belle Elénor… Jusqu’à l’aube des temps et la création du monde… Et jusqu’aux enfers, où règne Astfgl, le roi-pédégé de tous les diables. Y a-t-il d’autres romans pour vous en offrir tant ?

Critique

Par K, le 15/01/2024

Neuvième roman du Disque-monde, Faust, Eric, se distingue en premier lieu par son format détonnant avec le reste des Annales. Ce court récit d’environ 160 pages est en effet orné de 14 illustrations couleurs, souvent sur pages doubles, de Josh Kirby. Ce dernier a réalisé les couvertures des 26 premiers ouvrages de la série, avant d’être remplacé, suite à son décès, par Paul Kidby à partir d’ailleurs du deuxième livre illustré des Annales, Le dernier héros.

Récit illustré, récit bref, Faust, Eric, voit le retour -pour le meilleur et le pire- de Rincevent, laissé en bien mauvaise posture à la fin de Sourcellerie. Pour le meilleur car il est plaisant de découvrir que celui-ci est toujours vivant et pourra donc, à l’avenir, apparaître dans quelque aventure trépidante. Pour le pire car disons le clairement : ce n’est pas le cas ici. L’histoire repose entièrement sur l’idée suivante : que se passerait-il sur le Disque si vous demandiez à un démon d’exaucer trois vœux -la domination des royaumes, rencontrer la plus belle femme du monde et vivre éternellement ?

Elle semble tomber dans les travers de La huitième couleur, se divisant principalement en quatre parties pouvant sembler être autant de nouvelles, chacune permettant la découverte d’un lieu et d’une époque particulière du Disque.

Si, Pratchett oblige, l’ensemble ne manque pas de quelques trouvailles réussies telle la vision des enfers, le résultat final ne soulève guère d’enthousiasme, laissant parfois entrevoir ce qu’aurait pu être le Disque-Monde si tous les romans avaient été écrits dans la lignée des deux premiers. Un ouvrage vite lu, vite oublié et laissant comme un goût d’inachevé fort décevant si on le compare aux deux précédents.

Discuter de Éric sur le forum.