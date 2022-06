Megan Lindholm

En juin 2015, les éditions Mnémos rééditent une intégrale de luxe des aventures de Ki et Vandien, reprenant donc les quatre romans ci-dessous dans un même volume, avec une couverture cartonnée.

Ki est une jeune Romni endeuillée : Sven, son mari, et leurs deux enfants ont été dévorés par une harpie. Dans un acte de vengeance désespérée, la jeune femme attaque et détruit un nid de ces créatures. Désormais, les harpies vouent à Ki une haine sans merci. La jeune Romni décide alors de reprendre la route et accepte, pour une grosse somme d’argent, de transporter un colis au travers de montagnes enneigées réputées infranchissables. En chemin, elle rencontre Vandien, jeune voleur et personnage étonnant qui l’accompagnera dans un périple semé d’embûches, et l’aidera à comprendre ce qui se trame derrière cette mystérieuse mission…

Les affaires ont repris pour les deux nomades, Ki et Vandien, qui goûtent un repos bien mérité dans la cité de Jojorum. Cependant, le courroux du Haut Conseil des Ventchanteuses ne peut être facilement apaisé. Les créatures demeurent des ennemies mortelles pour les deux amis et un piège est bientôt tendu. Ensorcelée, Ki franchit la mystérieuse Porte du Limbreth… Derrière, dans un monde de ténèbres, vit un dieu cruel qui s’ennuie, dont la seule obsession est de collectionner les âmes…

Ki et Vandien auraient dû se douter que cette proposition tombée du ciel était trop belle pour être honnête ! Tout ce qu’ils avaient à faire était de transporter une cargaison à Villena, en échange d’une somme d’argent rondelette qui leur serait remise à l’arrivée. Les deux nomades comprendront rapidement que tout cela ne leur apportera rien de bon.

Et, peu à peu, au fil du voyage, les ennuis pleuvent : ils sont forcés de prendre un voyageur clandestin consumé par une maladie d’amour, croiseront une armée de rebelles et de bandits de grands chemins et devront finalement emprunter un chemin de traverse avec la Mort elle-même.

Tant bien que mal, Ki et Vandien devront tracer leur route à travers les épreuves. Et qui sait où conduisent les roues du destin… ?