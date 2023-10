Par Glaurung, le jeudi 26 octobre 2023 à 22:48:38

Après avoir expliqué qu'il n'avait actuellement plus de projet dans l'univers d'Harry Potter, le réalisateur David Yates s'est exprimé plus spécifiquement sur la saga des Animaux Fantastiques.

Il déclare être fier du troisième film, Les Secrets de Dumbledore, mais qu'à sa sortie, il fallait qu'on s'arrête, qu'on fasse une pause et qu'on prenne du recul . Il n'a plus discuté récemment ni avec l'autrice J.K. Rowling, ni avec le producteur David Heyman, ni avec les studios Warner Bros.

La franchise, qui a connu 3 films entre 2016 et 2022, est donc bel et bien aujourd'hui à l'arrêt total.

