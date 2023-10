La Roue du Temps, bilan de la saison 2 !

Par Zakath, le samedi 21 octobre 2023 à 05:16:00

En 2021, alors que l’on se demandait encore à quelle sauce Amazon Prime Video allait nous servir l’œuvre de J.R.R. Tolkien, la même plate-forme lançait une autre adaptation ambitieuse en fantasy, celle du titanesque cycle de La Roue du Temps, écrit par Robert Jordan et complété pat Brandon Sanderson.

La première saison parvenait à poser les bases de l’univers, les personnages principaux et les grands enjeux mais souffrait entre autres choses d’un rythme inégal, d’un jeu d’acteurs qui l’était tout autant et si l’on ne maîtrisait pas déjà la géographie de ce monde, on était souvent perdu dans les voyages des protagonistes et les différents peuples croisés ou évoqués.

Ces huit nouveaux épisodes allaient-ils gommer les défauts et permettre à la série de monter en gamme ?

Bilan

La première moitié de la saison ne prête pas à l’optimiste. Les héros sont éparpillés un peu partout sur le continent, au cœur d’intrigues plus ou moins intéressantes, avec Moiriane coupée de la Source revenant auprès de sa famille, Egwene et Nynaeve entamant leur apprentissage pour devenir Aes Sedai, Rand vivant caché mais pas tout à fait heureux… Il manque une ligne directrice forte, malgré une insistance sur l’importance du Cor de Valère, précieux artefact censé faire revenir les grands héros d’antan, héros dont la mythologie ne sera jamais vraiment posée, pas plus que les critères d’admission dans leur club puisqu’on y comptera un personnage croisé plus tôt dans la saison qui a certes su faire preuve de vaillance devant la caméra mais pas au point d’en devenir légendaire plutôt qu’un autre… Un cap commence à se dessiner alors que l’envahisseur seanchan débarqué en fin de saison 1 capture Egwene, poussant Nynaeve à voler à son secours, et que Rand, le Dragon réincarné, découvre qu’une amie qu’il s’est fait en chemin est beaucoup plus redoutable qu’il ne le pensait. La saison trouve alors un nouveau souffle bien qu’il soit un peu tard pour vraiment se sentir impliqué, hormis lors des scènes concernant Egwene qui vit un calvaire aux mains de sa « sul’dam ». Néanmoins, le rythme s’emballe jusqu’à un final fourre-tout où le spectaculaire l’emporte sur la rigueur scénaristique, avant d’ouvrir vers une nouvelle menace.

Les défauts présents pendant la première saison sont malheureusement toujours là : faute de voir apparaître une carte de temps en temps, il est difficile de se figurer où se trouvent les différents personnages les uns par rapport aux autres, à quel point l’invasion des Seanchans progresse, etc. Les décors restent réussis, que ce soit la Tour Blanche des Aes Sedais ou ce que l’on voit des différentes cités traversées. Les costumes des Seanchans sont très travaillés mais tout n’est pas aussi heureux : les armures des Manteaux Blancs n’ont pas changé depuis la saison précédente et la tenue toute de boucles et de cuir noir de Lanfear, pour bien que l’on comprenne qu’elle est maléfique, frise le ridicule.

La distribution pour sa part ne marque pas un grand progrès par rapport aux premiers épisodes. Natasha O’Keeffe, dans le rôle de Lanfear justement, se révèle une bonne recrue mais concernant les jeunes héros, on reste dans la lignée de la première saison : Josha Stradowski et Zoë Robins sont corrects sans être bouleversants de charisme, Madeleine Madden dans le rôle d’Egwene est davantage sollicitée par le scénario et s’en sort avec les honneurs mais Marcus Rutherford est bien trop inexpressif pour faire un Perrin convaincant tandis que Rosamund Pike reste encore une fois une Moiraine curieusement éteinte. Succédant à Barney Harris dans le rôle de Mat, Dónal Finn est trop peu présent en début de saison pour que l’on se fasse une véritable idée de ses capacités, mais finalement la transition se fait sans encombre.

Alors qu’une saison 3 a été confirmée par Amazon bien avant la diffusion de la deuxième, cette adaptation de La Roue du Temps semble toujours peiner à trouver ses marques et son rythme de croisière, malgré quelques bonnes choses ici et là. Elle avance en tout cas encore trop souvent par à-coups et de manière confuse pour qui n’a pas déjà bien en main l’univers créé par Jordan.