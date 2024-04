Celui qui noya le monde

Titre VO : He Who Drowned the World

Tome 2 du cycle : The Radiant Emperor

ISBN : 979-102811637-8

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Parker-Chan Shelley

Traduction : Malagoli, Louise

Zhu Yuanzhang, le Roi de Lumière, a réussi l’exploit d’arracher le sud de la Chine à ses maîtres mongols. À présent, elle brûle d’un nouveau désir : s’emparer du trône et se couronner empereur.

Mais Zhu n’est pas la seule à nourrir cette ambition. Sa voisine au sud, la vénéneuse courtisane madame Zhang, brigue le trône pour son époux, et sa puissance pourrait anéantir Zhu et ses partisans. Afin de rester dans la partie, Zhu doit conclure une alliance risquée avec un ancien ennemi : le général eunuque Ouyang, aussi brillant qu’instable. Car Ouyang a déjà tout sacrifié dans le but de se venger du grand khan, le meurtrier de son père.

Tous ignorent cependant qu’au nord, un autre rival s’est rapproché du trône. L’érudit méprisé, Wang Baoxiang, a manœuvré jusqu’à entrer à la cour, et ses dangereuses intrigues menacent de mettre l’empire à genoux. Car Baoxiang, lui aussi, a soif de vengeance : il veut devenir le grand khan le plus détesté de l’histoire… et ce faisant, fouler aux pieds toutes les valeurs que sa famille de guerriers mongols chérissait plus que lui.

Les prétendants au trône sont prêts à tout. Mais lorsque le désir est aussi grand que le monde, le prix à payer pourrait être trop élevé, même pour les plus déterminés d’entre eux…

Critique

Par Gillossen, le 24/04/2024

Grand succès de Bragelonne en 2022, notamment via une édition cartonnée très soignée qui avait su attirer l’œil, cette plongée dans une réécriture historico-fantasy de la Chine est de retour sur les étals en ce début d’année 2024, avec cette conclusion.

Une fois encore, Shelley Parker-Chan se distingue par son approche sans détour de thèmes tels que le genre, le sexe et le désir, tout en mettant plus encore l’accent sur la représentation de la violence et des intrigues politiques par rapport à son prédécesseur. Difficile de présenter le tout comme audacieux en 2024, mais, quoi qu’il en soit, il s’agit d’une démarche indéniablement maîtrisée.

On apprécie ainsi de retrouver des personnages aux motivations profondes, au cœur d’un récit qui ne détourne pas le retard sur les éléments déjà cités un peu plus haut​.

Ce choix narratif marqué ne plaira pas à tous, mais il sert à souligner les extrêmes auxquels les personnages sont prêts à aller pour atteindre leurs objectifs, offrant ainsi une fenêtre sur le pire et, heureusement, parfois, le meilleur de l’être humain dans leur quête de pouvoir.

Malgré ses aspects sombres et assumés, ou plutôt du fait de ceux-ci, le roman se montre parfaitement fidèle à l’esprit de ce que nous proposait déjà le premier livre, en explorant les dynamiques de pouvoir dans une société patriarcale et en examinant la complexité des relations et des ambitions personnelles de chaque personnage, à travers la vision de ses amis ou ennemis.

De fait, ceux parmi vous qui ont été conquis par le premier tome apprécieront probablement la manière dont cette suite et fin élargit et approfondit l’univers et les thèmes déjà établis, tout en présentant ses propres complexités et défis.

