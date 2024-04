Tome 2 du cycle : Saevus Corax

ISBN : 978-031666891-0

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : K. J. Parker

Il est important de prendre soin de son équipe lorsqu'on travaille dans le secteur de la récupération sur les champs de bataille. C'est un travail stressant dans le meilleur des cas, et même si vos employés ne sont pas heureux, il est logique de les garder en vie.

Ainsi, lorsque Saevus Corax se retrouve à devoir capturer un château pour empêcher ses collègues d’être tués, il n’a pas d’autre choix que de réussir. Inutile de dire que les règles conventionnelles de l’art des sièges ne seront probablement pas respectées.

Critique

Par Luigi Brosse, le 07/04/2024

Si le premier tome de la trilogie de Saevus Corax pouvait se résumer en disant qu’il s’agissait d’un K.J. Parker pur jus, Saevus Corax Captures the Castle s’inscrit très clairement dans la même lignée, en nous livrant un second épisode très similaire au premier. A tel point d’ailleurs que l’on pourrait en reprendre la critique mot pour mot (ce qui n’est pas banal). Nous ne vous ferons pas l’affront de la recopier, allez plutôt la lire !

Pour autant, si la critique pourrait être identique, les deux tomes ne racontent évidemment pas la même histoire. Le premier constituait une histoire complète, avec juste quelques brins qui permettent au deuxième de démarrer quelques années plus tard. Et on serait tenté de dire bis repetita, puisque Parker nous livre à nouveau une « Aventure » de Saevus se concluant au bout de quelques centaines de pages. Il y a même suffisamment de piqures de rappel à propos des quelques personnages ou évènements clés précédents pour qu’on puisse le lire comme un standalone. Un point positif si vous envisagez d’espacer la lecture de cette trilogie.

On ne va pas se mentir, c’est très clairement Saevus qui est le héros de cette trilogie, à la fois très centré sur lui-même et avec sa propre façon de raconter les évènements. C’est donc tout naturellement qu’il porte littéralement le scénario sur son dos. Pour le tome précédent, cela avait comme inconvénient principal d’avoir des personnages secondaires très effacés. Cela s’atténue un peu ici. Le roman prend le temps d’étoffer la relation amour/haine entre Saevus et Stauracia, et offre ainsi un pendant féminin à notre héros. De même, le tome continue à nous faire découvrir sa famille et nous livre quelques personnages haut en couleur, qui clairement ne vous laisseront pas indifférents.

Pour le reste, on retrouve donc des ingrédients éprouvés : un ton cynique et sombre, ponctué d’humour noir, ce qui fait qu’on s’attache malgré tout à cet anti-héros, d’autant plus quand il laisse deviner les blessures de son âme. Le scénario est toujours aussi trépidant, nous promenant de-ci de-là et nous donnant par la même, l’occasion d’en découvrir plus sur cet univers, à la fois semblable et différent du nôtre. Chose à souligner, il n’y a pas de magie et tout se résout donc à la force des biceps ou de l’intellect.

En conclusion, si vous avez apprécié le premier tome, il n’y a pas de raison que celui-ci vous déplaise. Il sort du même moule et corrige même les rares défauts du précédent. Si en revanche, ce genre d’ambiance un peu grimdark n’est pas votre tasse de thé, choisissez plutôt un autre livre.

