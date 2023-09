Les lauréats du prix Elbakin.net 2023 !

Par Izareyael, le vendredi 29 septembre 2023 à 08:00:00

Après l’annonce des titres nommés au début du mois, le moment que vous attendiez tous : l’annonce des lauréats des prix Elbakin.net 2023 !

Le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy est attribué chaque année par l’association Elbakin.net, dont dix membres constituent deux jurys, adulte et jeunesse. Vous pouvez consulter sur le site de l’association tous les nommés et lauréats des éditions précédentes.

Comme chaque année, il a parfois été bien difficile de faire un seul et unique choix dans chaque catégorie… Félicitations aux auteurs et autrices des titres lauréats, ainsi qu’à leurs maisons d’édition, traducteurs, illustrateurs et illustratrices !

Discuter du prix Elbakin.net sur le forum

Les lauréats

Dans la catégorie francophone, le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy francophone adulte est remis à Le Tournoi des preux , tome 1 du Chevalier aux épines , de Jean-Philippe Jaworski, aux éditions Les Moutons électriques. Un retour réussi de Jean-Philippe Jaworski à l'univers du Vieux Royaume. Situé deux ans après la fin de Gagner la guerre , on retrouve l'écriture toujours aussi riche et précise de l'auteur, aussi à l'aise pour décrire l'univers de la chevalerie que celui des assassins. Il nous projette sans crier gare au beau milieu de l'action, faisant confiance au lecteur pour dénouer petit à petit le fil des différentes intrigues… tout en préservant suffisamment de mystère pour nourrir la suite. La dernière partie du roman, consacrée au tournoi du titre, est impressionnante de maîtrise jusqu'au climax final, qui donne envie d'enchaîner sur la suite !

Le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy francophone jeunesse est attribué à Brussailes d’Éléonore Devillepoix, aux éditions Hachette. En compagnie de Jaboterne le pigeon un peu concon, Sept la corneille amère et Chantperdu le rouge-gorge tout vénère, partez pour une aventure grandiose et loufoque sur les toits de Brussailes... Une jolie fable sur le vivre ensemble, la xénophobie – et l'importance des frites. Vous ne regarderez plus jamais les oiseaux de votre ville de la même manière…

Dans la catégorie traduite, le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy traduit adulte est décerné à Malice , tome 1 du Livre des terres bannies , de John Gwynne, aux éditions Leha (traduction de Thomas Bauduret). Un ancien dieu rebelle qui se réveille pour détruire le monde, des rois plus concernés par les complots politiques et leur volonté d'agrandir leur territoire que par la lutte contre cette menace, un jeune adolescent en pleine formation qui va subir toutes les affres du passage à l'âge adulte, une ancienne prophétie qui guide des princes et les guerriers qui les suivent à l'aveugle dans leurs différentes quêtes… Non, l'intrigue de Malice n'est pas partie pour révolutionner le genre de la high fantasy. Et pourtant, après un début laborieux, John Gwynne parvient petit à petit à capter notre intérêt, porté par une plume alerte et sans chichis, des personnages bien campés et attachants et une sacrée dose de rebondissements sans que ceux-ci ne paraissent forcés. Ce premier tome aux multiples points de vue nous semble marcher les traces du Trône de fer de George R. R. Martin et l'ensemble s'avère suffisamment prenant pour qu'on attende la suite avec impatience. Maîtrisant les codes et archétypes de la fantasy sur le bout des doigts, Malice est diablement efficace !

Le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy traduit jeunesse est remis au Château solitaire dans le miroir de Tsujimura Mizuki, aux éditions Milan (traduction de Jean-Louis de la Couronne). C’est une plongée dans un château aux règles étranges, en compagnie de lycées d'horizons différents, mais avec un point commun. Ils sont tous déscolarisés. Le jury a été ému par la puissance de ce roman, qui aborde avec des mots justes des thèmes difficiles et actuels. Solitude et amitié, peurs irraisonnées et courage de se surpasser… Suivez Kokoro dans son quotidien au château dans le miroir, pendant une année entière. Comme elle, vous en ressortirez changés.

Pages de l'article