ISBN : 978-221133525-6

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Marot, Agnès

Illustration : Gion, Tristan

Séparément, ils ne valent pas un clou, mais ensemble, ils sont capables de tout !

Regardez-les, ces quatre héros sans peur et sans reproche, leur portrait fièrement cloué à tous les arbres des environs ! Le genre qui pourrait venir à bout d’une horde d’ogres affamés en un claquement de doigts !

Bon, d’accord, ce n’est pas très ressemblant… Mais, sans ce genre de publicité, qui voudrait engager une gamine éclopée, un barbare aveugle, un lutin grincheux et une elfe sans cœur ? D’ailleurs, l’affiche des Clopin-Clopant a fait son petit effet. Le roi leur ordonne de chasser au plus vite une horde de yétis qui squattent son château Touron. Encore faut-il survivre au voyage…

Critique

Par docka, le 26/04/2024

Le nouveau roman jeunesse d’Agnès Marot, Les Clopin-Clopant : Bande de bras-cassés !, commence comme un bon récit de fantasy très classique. Une bande d’aventuriers, à qui on apprend l’existence d’une quête impossible à mener, va tout tenter pour la résoudre.

Ici, donc, notre bande d’aventuriers se nomme les Clopin-Clopant : Zoé l’humaine à béquilles, Grimm le lutin farceur qui broie du noir, Othar le barbare aveugle qui déteste se battre (accompagné de son chien-guide Sac-à-Puces) et enfin Fleur l’elfe magicienne au cœur de pierre. Classique, donc, ce début de roman, mais d’entrée, on sent que nos protagonistes ne sont pas comme les autres. Iels n’ont jamais rien accompli de vraiment notable. Et pourtant, Zoé a un grand rêve : devenir un jour la plus grande aventurière du royaume. Et elle fera tout pour y arriver. Surtout, elle ne reculera pas devant la nouvelle mission du roi : chasser ces malpolis du yéti de son château Touron.

Initialement, on pourrait penser que ce roman est humoristique et ne comporte pas ou très peu d’enjeux. Toutefois, au fil des pages, c’est un récit plein de sensibilité qui se dévoile. On y retrouve bien sûr les jeux de mots habituels, des monstres au look particulier et une parodie de certains clichés du genre, mais c’est avant tout la tolérance qui est mise en avant. Nos Clopin-Clopant ont toustes quelque chose qui les rend différent.es. Chacun.e d’entre elleux se sous-estime. Pourtant, au fil des pages, leurs regards évolueront, sur les autres aventurier.es mais également sur elleux-mêmes.

C’est aussi un roman sur les préjugés face à un groupe différent du nôtre. On y apprend que les idées reçues ne sont pas toujours vraies et qu’il est généralement mieux d’essayer d’apprendre à connaître son prochain. On y parle de l’immigration, et d’une certaine façon de colonisation. Evidemment, au vu du public cible, ces thématiques sont déguisées et effleurées, mais elles n’en restent pas moins présentes.

En résumé, ce roman placé dans un univers qui semble très classique, plaira beaucoup aux plus jeunes et leur permettra de se poser des questions nécessaires aujourd’hui. Ceci dit, les adultes habitués à des récits plus construits pourraient rester sur leur faim.

On notera aussi, les magnifiques illustrations de Chevalier Gambette (que l’on connait ici comme Tristan Gion, illustrateur, notamment, des Sœurs hiver) qui apportent une saveur au récit et permettent une belle incarnation des personnages.

