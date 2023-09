David Yates s’exprime sur l’avenir d’Harry Potter

Par Glaurung, le mercredi 13 septembre 2023 à 21:39:36

Le réalisateur de la seconde moitié des films Harry Potter ainsi que de la saga des Animaux Fantastiques a évoqué l'univers de J.K. Rowling.

Alors que son film Pain Hustlers va bientôt sortir sur Netflix, Yates, interrogé sur un éventuel rôle dans la future série Harry Potter, a répondu : Ne jamais dire jamais. Pour rappel, cette série est prévue sur Max, la nouvelle plateforme qui fusionne HBO Max et Discovery+.

Yates a également rappelé que le tournage du troisième opus des Animaux Fantastiques a été compliqué par la pandémie de Covid-19 sévissant à ce moment, et indiqué que depuis qu'il a fini ce film, il n'a plus discuté avec son équipe. J'ai d'autres projets sur mon bureau, à des millions de kilomètres des sorciers et je suis impliqué dans plein de choses non associées au monde sorcier , ajoute-t-il.

La série Max, sur laquelle nous ne savons pas encore grand chose, sera réalisée en partenariat avec Warner Bros. Television et J.K. Rowling.

