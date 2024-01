Bilan 2023, l’année fantasy des libraires

Par Gillossen, le lundi 15 janvier 2024 à 11:33:45

C'est reparti pour un tour !

Nouvelle édition en ce début d'année de notre petit tour d'horizon des libraires francophones - un indice chez vous sur quelques destinations à venir - pour 2023. Il sera avant tout de littérature, de partage et de conseils : haut les cœurs !

Et merci encore à toutes et tous les libraires qui ont accepté de participer à cette édition.

La librairie Critic, Rennes - Etienne Vincent

Alors que 2023 vient de s'achever, quel serait votre premier bilan de cette année en Imaginaire (surtout fantasy) dans votre librairie ? Une très bonne année, assurément, avec une petite progression de 7% sur le rayon des romans de l'Imaginaire. Nos meilleures ventes sont essentiellement de la fantasy, avec des séries d'ampleur qui trônent au sommet du « hit parade » de la boutique. Je pense à Ars Obscura de François Baranger et au Chevalier aux épines de l'incontournable Jean-Philippe Jaworski, ou évidemment la conclusion du cycle de la Tour de Garde, de Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian. Mais au-dessus encore, l'inévitable Miska, une de nos deux nouveautés fantasy aux éditions Critic avec Histoires au Crépuscule, savoureuse parenthèse dans l'univers d'Olangar par railleurs, à mon sens une série incontournable de l'Imaginaire français. Mais Miska m'a vraiment beaucoup plu dans ses problématiques et son sens de l'aventure. Je gage qu'on entendra encore parler d'Eva Martin, c'est un excellent premier roman. Plus surprenant (ou pas), se hisse juste derrière Miska une parution datant de 2022 avec Grain de Sable, dont j'ai particulièrement aimé le mix entre classicisme médiéval-fantastique et l'originalité narrative. Mais surtout, pour conclure hyper subtilement, ça me fait dire que la tendance en magasin est un tantinet en faveur de la fantasy, je ressens une vraie demande dans le sens, de la nouvelle génération et de la plus ancienne, qui se tourne avec plaisir vers une série comme Noon, du couple Kloetzer, que j'adore, tout comme j'ai adoré Le Dernier des Aînés, d'Adrian Tchaïkovsky, plutôt en science-fantasy. J'aurais pu aussi citer Légendes & Lattes, à côté duquel je serai probablement passé à côté – pour rendre à César ce qui est à César, sans les différents coups de cœur de mes confrœurs, pour piquer un néologisme aperçu dans les textes de Becky Chambers. En tout cas, je me suis régalé cette année, aussi bien en fantasy qu'en fantastique et science-fiction.

Avez-vous remarqué une nouvelle tendance émergente parmi les lectrices et lecteurs, un appétit pour un registre bien précis peut-être ? Si c'est une perche pour la « romantasy », je ne vois le phénomène que dans l'accumulation de titres proposée par une poignée de maisons d'édition, car sinon, dans un commerce tel que Critic, cela ne fonctionne pas vraiment, même si on nous en demande épisodiquement. Le manque de succès à Critic est probablement dû à un certain manque d'appétence de ses libraires pour ce sous-genre, on ne vous le cache pas (même si on essaie de ne pas passer pour des has been), mais il faut de toutes les couleurs pour faire un monde, et je trouve l'étiquette « romantasy » plus sympa que celle de « bit-lit », autre phénomène bien connu il y a quelques années de cela. Je pense même qu'il s'agit d'une vague de fond bien plus importante que la bit-lit, et que peut-être une certaine pérennité puisse s'installer. La contrepartie de cette tendance éditoriale, c'est la multiplication de magnifiques éditions reliés, chose que j'apprécie plutôt, on est nombreux.ses à aimer les beaux objets, mais cela justifie un peu trop à mes yeux une envolée des prix assez incroyable, sous prétexte du prix du papier. Gardons les livres et leurs textes accessibles.

Poche et grand format occupent-ils toujours les mêmes parts côté ventes ? Comme toujours entre nos murs, la demande en grand format est majoritaire. Dans nos dix meilleures ventes, on ne compte qu'un seul format poche, l'excellentissime Éducation meurtrière, mais c'est bien parce que j'en avais loupé la sortie en grand format. Après, le fonds est essentiellement constitué de livres au format poche, mais il y a toujours une prime à la nouveauté.

Enfin, qu’attendez-vous de cette année 2024, en tant que libraire ? Tout d'abord, la santé, c'est important la santé. Et plus professionnellement, j'ai assez hâte d'accueillir Robert Jackson Bennett le 3 avril prochain, en même temps que j'angoisse d'éprouver mon niveau terrible en anglais (je bachote une célèbre application d'apprentissage linguistique pour faire bonne figure). Je vais en profiter pour tout relire de lui, en plus d'être très curieux de sa nouvelle série Les Cités Divines. J'ai cru lire que Fabien Cerutti reviendrait à la fantasy en octobre 2024, et j'aime autant le bonhomme que l'auteur, donc j'ai hâte. Évidemment, on ne peut pas louper la suite du cycle de Syffe de Patrick Dewdney. J'aimerais aussi tellement revoir apparaître les noms de Thibaud Latil-Nicolas et encore de Grégory Da Rosa, je lance une bouteille à la mer pour ce dernier, ça remonte à loin déjà. Je suis aussi curieux de découvrir l'unique roman de fantasy de John Brunner. Mais surtout, mon souhait de l'année, c'est essayer d'écluser tout le retard de mes lectures 2023, on peut toujours rêver !

Propos recueillis et mis en forme par Emmanuel Chastellière.