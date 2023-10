One Piece : le showrunner fait le point !

Par Ivy, le jeudi 5 octobre 2023 à 17:33:43

Resté très discret jusqu'à la suspension de la grève des scénaristes fin septembre, Matt Owens a enfin pu s'exprimer à propos de la série, développée avec Steven Maeda.

Le showrunner est d'abord revenu sur le soutien que lui a apporté One Piece dans une période difficile de sa vie, alors qu'il venait de débarquer à Los Angeles pour trouver du travail. L'anime et son message positif l'ont aidé à sortir de sa dépression et c'est donc sans hésitation qu'il s'est lancé dans l'aventure lorsqu'il a appris qu'une adaptation en prises de vue réelles était en projet.

Après y avoir consacré cinq ans de sa vie, Owens a vécu la grève des scénaristes et sa mise en retrait temporaire avec une certaine frustration. Il confie qu'il a été difficile pour lui de ne pas pouvoir partager le lancement de la série et son succès, surtout avec les membres du casting. N'étant pas présent lors de la finalisation, il a découvert le montage définitif en même temps que le reste du monde, notamment l'une des scènes qui l'ont le plus impressionné dans la première saison : la bataille qui introduit le personnage de Dracule Mihawk.

Et maintenant, quid de la saison 2, officiellement validée par Netflix ? Les scénaristes avaient tout juste évoqué les grandes lignes de la suite lorsque la grève a commencé et aucun script n'est prêt, mais le travail a repris cette semaine. L'équipe attend aussi la fin de la grève des acteurs et actrices pour compléter le casting et, peut-être, concrétiser la participation de Jamie Lee Curtis, qui a réagi positivement aux appels du pied d'Owens. Fan de One Piece, l'actrice oscarisée est pressentie pour interpréter le rôle du Dr Kureha, que les scénaristes écrivent avec elle en tête.

Quant au contenu de la deuxième saison, le showrunner révèle peu de détails, indiquant seulement qu'une des grandes thématiques sera les défis du leadership, puisque Luffy a désormais un équipage à gérer s'il veut atteindre son objectif : Grand Line.

Matt Owens conclut en parlant de la gratitude qu'il ressent par rapport à l'accueil enthousiaste réservé à la série, aussi bien par les fans que par un public qui ne connaissait pas le manga. Si un chiffre de six saisons a été évoqué, l'homme se dit prêt à continuer jusqu'à ce que Netflix dise stop, tant l’œuvre d'Eiichirô Oda est riche.

