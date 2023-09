Netflix valide une saison 2 pour One Piece !

Par Gillossen, le vendredi 15 septembre 2023 à 05:14:47

Netflix a officiellement commandé une deuxième saison de One Piece, l'adaptation en prises de vue réelles du manga à succès d'Eiichiro Oda.

L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux dans un message spécial d'Oda lui-même. À la grande flotte des Chapeaux de paille : Qu'avez-vous pensé de la saison 1 de la série One Piece ? J'ai passé beaucoup de temps à travailler dessus avec Netflix et Tomorrow Studios. Il semble que les gens du monde entier aient apprécié la série, ce qui fait que le travail acharné de l'équipe de production en valait vraiment la peine. Deux semaines après le lancement, je viens de recevoir une excellente nouvelle. Netflix a décidé de renouveler la série ! Les aventures d'Iñaki et des Chapeaux de paille en live-action vont donc se poursuivre !

Et ça tombe bien, puisqu'on a de la marge côté scénario !