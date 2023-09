6 saisons et plus pour One Piece ?

Par Glaurung, le mercredi 13 septembre 2023 à 22:33:32

L'adaptation live du manga créé par Eiichiro Oda caracole en tête du top10 de Netflix depuis deux semaines, ce qui fait évidemment se poser la question de l'avenir de la série.

Pour créer la meilleure série possible, les producteurs exécutifs Marty Adelstein et Becky Clements ont sans doute pu s'aider des retours obtenus suite à la dernière adaptation de manga en live-action par Tomorrow Studios, à savoir Cowboy Bebop. S'ils n'ont pas voulu révéler où ils en sont dans la conception de la saison 2 de One Piece, Adelstein et Clements ont déclaré avoir eu des discussions complètes sur la direction qu'ils souhaiteraient prendre avec cette saison s'ils pouvaient la développer. Ils ont également eu des discussions moins poussées pour d'éventuelles saisons 3 à 6. Adelstein pense même qu'avec 1.080 chapitres, One Piece pourrait bien durer une douzaine de saisons.

Revenant sur le casting du personnage de Luffy, ils ont également annoncé avoir auditionné plus de 100 personnes, avant que l'acteur Iñaki Godoy ne leur apparaisse comme une évidence.

En attendant, vous pouvez visualiser depuis le 31 août les 8 épisodes de la première saison sur Netflix.

