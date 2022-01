Bilan 2021, l’année fantasy des libraires

Par Gillossen, le jeudi 27 janvier 2022 à 14:00:00

Nouvelle édition en ce début d'année de notre petit tour d'horizon des libraires francophones - un indice chez vous sur quelques destinations à venir -, après une année 2021 qui n'a pas été celle d'un retour (complet) à la normale.

Il sera donc bien sûr encore question de la covid (comment faire autrement ?), mais aussi et avant tout de littérature, de partage et de conseils : haut les cœurs !

Et merci d'avance à toutes et tous les libraires qui ont accepté de participer cette année.

La librairie Critic, Rennes - Etienne Vincent

Alors que 2021 vient de s'achever, quel serait votre premier bilan de cette année en Imaginaire (surtout fantasy) dans votre librairie ? Un bilan plutôt positif, que ce soit au niveau des ventes que de la qualité des lectures. Mes deux meilleures ventes de l'année, hors éditions Critic, sont de la fantasy. On pourrait croire Les Maîtres enlumineurs en première position face à l’engouement, mais j'ai beaucoup poussé, avec l’aide de mes collègues, Le Sang de la cité, qui d'une courte tête s'offre la plus haute marche du podium. Paru un peu plus tard dans l'année, Citadins de demain n'est pas loin non plus. J'ai sinon plutôt eu des coups de cœur en science-fiction, mais je n'éprouve pas peu de fierté d'avoir bien défendu les éditions Callidor, avec toujours de très bonnes ventes du Serpent Ouroboros ainsi que Le Fort intérieur, sur la continuité des années précédentes. Dans les attendus, la nouvelle traduction du Silmarillion a bien fonctionné. Très bon comportement aussi à la librairie de titres parus les années précédentes, comme Un Long voyage ou la série Chevauche-brumes. Et j’en oublie plein d’autres, évidemment. Petite conclusion sur Olangar, dont le tome Le Combat des ombres est venu conclure magistralement cette saga, plutôt très bien accueilli, mais qui a été parmi les plus impactées, je trouve, par la situation sanitaire.

Enfin, encore une belle année fantasy en bandes dessinées, avec des titres globalement plus classiques qu’en 2020, mais de belles factures. Je pense à Fang, à Ténébreuse ou encore l’adaptation du Clan des Otori. Même un titre tel que Vei était plutôt sympa, dans le genre ultra classique. Après, pour aller vers des sentiers moins battus, je conseille très – très – chaudement Résine, d’Élodie Shanta, une pépite d’humour, ou bien la réédition en belle intégrale de Dororo de Tezuka, dont j’attends le tome 2 avec impatience, ce mois de janvier normalement. Et comment ne pas citer Célestin et le cœur de Vendrezanne, dont je suis un bien mauvais vendeur, mais pourtant un grand admirateur de cette fantasy façon Les Misérables. Et côté jeunesse, Lightfall a été un carton, comme le deuxième tome des aventures de Raowl.

Avec la covid qui s'est installée dans le paysage, comment avez-vous géré cette seconde année de pandémie ? Disons que l’on a fait – horreur ! – la police, à demander de mettre du gel à l’entrée et de porter correctement le masque. Toujours gentiment, mais avec un pincement au cœur à chaque fois, dans l’espoir de revenir à une situation plus sympathique pour tout le monde. On a ainsi évité la fermeture puisque, malgré le nombre de gens que nous pouvons croiser, aucune personne parmi l’équipe Critic n’a contracté le virus à la librairie. Pourquoi je précise cela ? Parce qu’au final, l’enjeu économique se situait à mon sens surtout au niveau d’une fermeture ou non. Si cela était advenu, sans aucun doute le bilan n’aurait pas été le même. De la sorte, le bilan au final a été bon, en revenant à nos standards d’avant covid, et même un peu mieux, même si ça demande d’affiner l’analyse à ce sujet. En somme, les gens ont appris à vivre avec le virus, et nous avec, et tout le monde a repris ses habitudes.

Enfin, qu’attendez-vous de cette année 2022 en librairie ? Des surprises ? J’attends tout simplement la suite de la Tour de garde, ainsi que le retour de Christian Chavassieux. Je suis curieux aussi de découvrir Orsinia d’Ursula Le Guin, un cycle inconnu au bataillon pour ma part, alors que j’adore Ursula Le Guin. Mais je crois que, d’année en année, je me laisse de plus en plus porter par ce qui sort au jour le jour, la production étant importante et, souvent, de qualité, il n’y a qu’à piocher pour se faire plaisir ! Et puis, j’ai dans l’idée de lire un peu plus de livres de fond, donc j’ai plutôt des attentes en ce qui concerne des titres passés à la moulinette des lecteurs avec succès. Parce qu’au final, il n’est jamais trop tard pour défendre un livre.

Propos recueillis et mis en forme par Emmanuel Chastellière.

