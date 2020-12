Le Secret de la vallée des dragons

Tome 1 du cycle : Dragonland

ISBN : 978-221516719-8

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Johan Héliot

A Idyllia, les humains voyagent à dos de dragon alors que les chevaux sont des mythes.

Dans ce monde médiéval fantastique, Artémus est le jeune écuyer de sire Kendrick, et Iselle la fille d’un marchand de dragons.

Leurs chemins se croisent le jour où sire Kendrick décide de remplacer son vieux palefroi, Oom, par une monture plus fringante.

Iselle, qui a hérité de sa mère du don de communication avec ces nobles animaux, capte la mélancolie du vieux dragon, désireux de terminer ses jours dans une contrée oubliée dont seuls les membres de son espèce ont connaissance.

C’est ainsi que commence un voyage drôle et épique qui va mener nos héros bien au-delà des terres d’Idyllia, jusqu’à la Vallée des Dragons, jusqu’à Dragonland, là où tout a commencé. Là où tout finira ?

Critique

Par Cœur de chêne, le 25/12/2020

Besoin d’une idée cadeau pour un enfant qui aime les dragons, le frisson, la grande aventure et les franches rigolades ? Parfait ! Installez-vous, et découvrez Dragonland !

Johan Heliot n’en est pas à son coup d’essai en matière de roman, mais le secteur jeunesse n’est pas forcément celui où on l’attend. Et pourtant, il s’en sort avec les honneurs.

Premier tome d’une série, ce roman relativement court place en héros un jeune garçon, écuyer dragonnier de son état, et une jeune demoiselle de bonne famille qui va être le déclencheur de l’aventure. Le principe est simple, rôdé, éculé même, mais fonctionne à la perfection et c’est dès les premières lignes qu’on se retrouve embarqué dans les pas d’Artémus, un peu gauche mais d’une gentillesse à toute épreuve, et d’Iselle, à qui on ne la fait pas et qui a un pouvoir, ma foi, bien pratique.

Avec un style simple et efficace agrémenté de trait d’humour et de situations cocasses, l’auteur guide son lecteur dans son imaginaire, sans jamais le brider. Au contraire, il y a tout ce dont un enfant ou jeune ado peut rêver, et plus encore. Jonglant allègrement avec les codes de la Fantasy et ceux de la littérature jeunesse, l’auteur livre une histoire sans temps mort, avec ce qu’il faut d’action et de réflexion, un peu de morale sans trop insister et surtout renverse quelques clichés avec un plaisir évident.

Mais il ne faut pas trop en dire, ce serait gâcher le plaisir de la découverte.

Roman idéal pour un jeune lectorat, parfait pour s’immerger en douceur dans les univers Fantasy et en découvrir toute la richesse. A apprécier à partir de 8 ans et jusqu’à très vieux !

7.5/ 10

