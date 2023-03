Titre VO : The Master

Tome 3 du cycle : La Maison des Jeux

ISBN : 978-238163073-1

Traduction : Michel Pagel

Auteur/Autrice : North, Claire

Après la Venise du 17e siècle dans Le Serpent et la Thaïlande de 1938 dans Le Voleur, le troisième opus de la Maison des Jeux se passe à notre époque au niveau mondial. Argent, un vétéran de la Haute Loge, défie la maîtresse de la maison. S'engage alors une partie terrible où tous les coups sont permis et tous les moyens utilisés : détournement des moyens de la CIA ou de la NSA, usage de l'armée populaire de libération chinoise jusqu'au coup d'état, massacres à grande échelle.

Après deux premiers tomes forts réussis, on attendait beaucoup du final de cette série, notamment concernant la nature de la maison des jeux. Disons-le tout de suite : les attentes sont récompensées. Si la démesure de la partie impressionne, l’autrice ne fait pas pour autant n’importe quoi et le récit reste cohérent jusqu’au bout. Ce combat titanesque dénué de toute morale nous dévoile deux joueurs ayant perdu leur humanité, utilisant les humains comme des pantins à leur service, sacrifiables à tout moment. « Un joueur n’a nul besoin d’être une personne » nous dit Claire North, et elle le montre : les personnages des tomes précédents réapparaissent, pièces parmi d’autres utilisées par Argent et la maîtresse dans un combat à mort.

Par Gillossen, le 28/02/2023

Avec Le Maître, Claire North signe en ce début d’année la conclusion, en version française bien sûr puisque la publication originale remonte à 2015, de son trio de novellas La Maison des Jeux.

Une conclusion visiblement attendue par un large public, comme souvent avec les titres de la collection Une Heure-Lumière.

Pour ma part, pendant un long moment, contrairement au volume précédent, je me suis surpris à rester sur ma faim. Si le concept de la Maison des Jeux est bien trouvé et ses implications potentiellement vertigineuses, dans les faits, tous ces mouvements de mercenaires, d’armées entières, d’intervention du FBI, de la NSA et autres grandes agences gouvernementales se font vite répétitifs. C’est un peu comme une partie de RISK ou en tout cas de jeu de plateau “en vrai”, mais ces passages ne se révèlent pas non plus parcourus d’une vive tension.

Le duel proprement dit qui oppose cette fois-ci Argent et la Maîtresse des Jeux devient véritablement prenant lorsqu’il prend un tour plus intime. Là, le concept même de la Maison et de tout ce que peuvent perdre les joueuses et les joueurs, nous touchent bel et bien au cœur. Les liens avec les deux premières novellas, s’ils sont justifiés, n’ont quant à eux pas la même importance au fil de l’intrigue, et ne contribuent d’ailleurs pas particulièrement à donner l’impression de faire partie d’un grand tout (surtout un personnage en particulier).

Si ce tome 3 nous offre ainsi le point culminant de la Maison des Jeux, et le fait avec la manière, on se demande tout de même si le format “roman” en bonne et due forme n’aurait pas encore davantage convenu à ces histoires, même si une certaine distance, avec de tels enjeux, entre lecteurs et protagonistes, paraît nécessairement de mise.

