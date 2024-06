Titre VO : Kid Wolf and Kraken Boy

ISBN : 978-238163135-6

Catégorie : Aucune

Traduction : Michel Pagel

Auteur/Autrice : Miller, Sam J.

L’un est le Kid Wolf, jeune boxeur talentueux qui rêve de soulever la ceinture de champion. L’autre est le Kraken Boy, le plus doué des tatoueurs, un grand type nonchalant dont l’art et l’encre font merveille — littéralement. Mais les temps sont durs dans le Lower East Side de l’entre-deux-guerres gangréné par la mafia juive. D’autant que la Grande Dépression pointe son nez, et avec elle les mouvements sociaux qui se radicalisent et les briseurs de grève aux mains des syndicats qui font régner la terreur… Et puis il y a Hinky Friedman, née Rivkah Heinckmann, alias Rebecca-la-Hink, la Reine des Gangsters. Et Hinky a une vision, l’ambition d’un autre monde — meilleur, qui sait ? Or pour cela elle a un plan, un plan pour Kid Wolf et Kraken Boy, un plan pour tout changer.

Mais ce que n’a pas prévu Hinky, c’est l’amour. Un amour impossible, interdit, un amour qui, lui, pourrait véritablement remodeler la face du monde…

Critique

Par Gillossen, le 17/06/2024

Kid Wolf et Kraken Boy est une énième pépite, difficile d’en tenir le compte, de la collection Une Heure-Lumière des éditions du Bélial’.

Et, après lecture de la quatrième de couverture et de la novella proprement dite, on ne peut que saluer le travail et le talent de Sam J. Miller pour avoir parachevé cette trame mêlant les artères parfois mal famées du New York de la fin des années 20, les intrigues des milieux de “syndicats du crime” et de la boxe, le tout avec un soupçon de contexte de grèves ouvrières et bien sûr… des tatouages dotés de magie !

Oh, et une romance au cœur de tout.

Une romance entre un jeune boxeur trahi, en rébellion contre lui-même, et un tatoueur pas moins en colère si l’on creuse un peu, et lui aussi soumis aux coups de dés des plus puissants que lui. Evidemment, au début, tous deux imaginent l’autre comme une figure ennemie de plus, tout du moins un objet de méfiance supplémentaire, après bien des déceptions malgré leurs courtes vies. Mais l’auteur ne cherche pas à dissimuler ce qui va se passer sous nos yeux, sur tous les plans. L’histoire qui se noue entre nos deux protagonistes - chacun racontant un chapitre en alternance - se veut aussi crue que belle. Kid Wolf et Kraken Boy ne se définie toutefois pas uniquement à travers cette histoire d’amour, même si son influence sur l’intrigue, logiquement, se révèle certaine.

Sur ce plan-là, tout ce qui concerne le troisième personnage le plus en vue, l’ambitieuse Hinky et ses propres duels loin des rings, constitue une belle réussite de plus, cette fois côté suspense. Miller parvient à créer une véritable trame digne justement d’un film de gangsters, mais saupoudrée d’une dimension sociale bien présente, à l’image du virage carrément - et malheureusement pour nous… - uchronique que prend la novella le temps de quelques pages, et qui ouvre tant de portes sur un avenir glorieux en quelques lignes. La magie liée aux tatouages, aux lignées, joue aussi un vrai rôle là-dedans et n’est pas qu’un simple accessoire. Tant mieux !

Il n’y a franchement pas grand-chose à redire à cette histoire, à moins de vouloir à tout prix chercher la petite bête, avec quelques images, comme des sourcils comparés à des harpons peut-être pas toujours heureuses, mais on les oublie vite, emporté par la passion évidente qui fait battre le cœur de nos deux héros.

On pourrait conclure avec une image facile, en vous disant que ce texte est pareil à un uppercut bien senti, mais je préfère songer à la douceur de cet amour infini capable d’apaiser toutes les fureurs.

