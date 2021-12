Le Secret de l'Elfe

Tome 3 du cycle : Les Artilleuses

ISBN : 978-238233008-1

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Pierre Pevel

Dessin : Willem Etienne

rien n’explose, c’est qu’elles se sont trompées quelque part. Nous

sommes en 1911, dans le Paris des Merveilles. Les Artilleuses - Lady

Remington, Miss Winchester et Mam’zelle Gatling - ont enfin découvert

le secret de la Sigillaire, une bague magique qu’elles ont volée et

que les services secrets français, prussiens et elfiques se

disputent. Prises entre trois feux, elles ne comptent pas se laisser

faire et savent que la meilleure défense, c’est l’attaque à main

armée. Attention, ça va canarder !

Critique

Par terriblius, le 16/12/2021

Suite et fin des aventures de notre trio de voleuses, l’Anglaise Lady Remington. l’Américaine Miss Winchester et la fée française Mam’zelle Gatling.

Dans ce troisième tome des Artilleuses, on retrouve tout le charme qui fait le sel de la série scénarisée par Pierre Pevel et tirée de son univers du Paris des Merveilles. Si l’on s’éloigne un peu de la capitale, elfes, gnomes et autres créatures sont bien au rendez-vous et doivent se confronter à la police française et aux services secrets allemands. La Reine des Elfes et son entourage font également leur apparition et le mystère autour de la sigilaire s’éclaircit un peu plus avant que les rebondissements et révélations relancent une histoire toujours aussi trépidante. Si Pevel ne réinvente pas le jeu des conspirations, son intrigue reste très cohérente et il se permet même d’ouvrir la porte à une possible suite.

Les dessins d’Étienne Willem sont toujours aussi colorés et expressifs, et si l’aspect cartoon pourrait en rebuter certains, la patte fait mouche dans notre cas et colle bien au le dynamisme du scénario. On aurait peut-être apprécié que Pevel développe un peu plus ses personnages et son background mais telle n’est pas son intention, plutôt de proposer une aventure menée à 100km/h et bourrée d’action.

Et sur ce point-là, c’est une réussite.

