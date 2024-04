Les éditions Argyll dévoilent une nouvelle collection !

La maison d'édition va lancer une collection de textes courts.

Cette collection sera animée par Patrick Dechesne au sein d'un collectif, et illustrée par Anouck Faure.

Un premier titre a été mis en ligne aujourd'hui à 14h, deux autres couvertures sont annoncées pour 16 et 18h.

C'est donc officiel : la collection RéciFs débarque chez Argyll en septembre ! Des récits courts, de la longue nouvelle aux courts romans, formats que nous affectionnons particulièrement chez Argyll. Nous travaillons à sa conception depuis déjà presque deux ans et voir se concrétiser la collection est un réel bonheur pour nous. On espère qu'elle fera aussi le vôtre !

Nous vous expliquons tout dans les slides mais RéciFs est une collection entièrement dédiée aux plumes féminines, venues du monde entier, qui écrivent de l'imaginaire. La conception graphique est prise en charge par Anouck Faure, que vous avez beaucoup appréciée chez nous pour son roman La Cité diaphane.

Première autrice que nous vous dévoilons aujourd'hui : Mu Ming. Née en 1988 à Chengdu en Chine, Mu Ming réside désormais à New York, où elle travaille comme programmeuse. Depuis 2016, elle écrit des histoires qui ont été remarquées par plusieurs prix, en Chine comme aux États-Unis. Le Bracelet de jade, première traduction en France de l’autrice, est la preuve éclatante de ses talents de conteuse ! La traduction est l'œuvre de Gwenaël Gaffric, bien connu pour avoir fait découvrir en France l'oeuvre de Liu Cixin.