Des mammouths à la porte

Titre VO : Mammoths at the Gates

Tome 4 du cycle : Les Archives des Collines-Chantantes

ISBN : 979-103600178-9

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Nghi Vô (

Traduction : Cabon, Mikael

« Parfois, le seul moyen de repousser les êtres qui hantent les ténèbres est de raconter des histoires. »



Après quatre ans sur les routes de l’empire Anh, Chih regagne l’abbaye des Collines-Chantantes, s’attendant à retrouver son paisible quotidien d’adelphe. Mais rien ne se passe comme imaginé. Ru, dont Chih est proche depuis l’enfance, est le seul comité d’accueil au sein du monastère vidé par une expédition de dernière minute. L’adelphe qui fut leur guide, et autrefois le patriarche du clan Coh, vient de s’éteindre. Les neixin s’animent dans la volière, où la tension est palpable. Et deux colossaux mammouths de guerre menacent d’enfoncer les portes de la bâtisse si les adelphes n’accèdent pas à la requête de leurs cavalières.

Critique

Par Gillossen, le 07/05/2024

Quatrième archive, ce nouveau court récit - plus si court, finalement - se présente comme une douce fable sur le deuil, le pardon et la remise en question.

On peut une fois encore saluer l’écriture de l’autrice, et par ricochet la traduction de Mikael Cabon, ainsi que ce cadre, cet univers toujours aussi soigné qui se lie parfaitement aux thématiques que veut explorer l’autrice, une fois encore ici.

Cela dit, contrairement aux autres novellas qui suivent Chih dans leurs voyages et la collecte d’histoires, celle-ci se concentre avant tout sur leur retour à l’abbaye, avec un récit plus ancré dans le présent et moins de détours. De même, si l’on se laisse facilement touché par les personnages, du fait du talent de Vo pour nous offrir un portrait intime brossé sans longueurs inutiles, cette quatrième novella s’avère tout de même assez classique, notamment dans le traitement de son histoire. Pouvait-il en être autrement lorsque l’on aborde le deuil ? Peut-être pas. Mais il faut donc avoir conscience que l’on a donc affaire à un récit plus contemplatif, plus prévisible, que le précédent, par exemple.

C’est un peu mon sentiment global concernant cette série de récits courts. Ils sont joliment écrits, très bien calibrés, souvent touchants, mais, malgré tout, il m’a manqué un peu de substance, de profondeur, pour les considérer comme véritablement marquants. Loin de ses histoires que l’on suit d’un œil distrait, Des mammouths à la porte nous prend par la main avec tendresse, mais fermement. Mais sans constituer une aventure anodine, cette novella ne tutoie pas pour autant les sommets espérés.

