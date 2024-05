Le Nécromancien

Tome 5 du cycle : Elric [Glénat]

ISBN : 978-234405723-0

Catégorie : Bd

Auteur/Autrice : Julien Blondel (

Auteur/Autrice : Cano Jean-Luc

Dessin : Sécher, Valentin

Accablé par la mort de Cymoril, il arpente sans but les Jeunes Royaumes, jusqu’au jour où sa rencontre avec le jovial Tristelune commence à l’arracher à ses tourments. Ensemble, ils prennent la mer en direction de Dhakos, la cité aux mille flèches, pour répondre à l’appel des messagers de la reine Yishana. La souveraine du Jarkhor demande à Elric de l’aider : une mystérieuse tour est apparue à l’ouest de son royaume, qui porte la menace du Chaos ! Cet endroit va se révéler être un portail vers une autre dimension, dans laquelle nulle magie connue d’Elric ne peut agir. Ni celles des Élémentaires, ni même celle de Stormbringer, sa fidèle épée, tout aussi impuissante devant des entités qu’Elric s’était juré de ne plus jamais servir…

Critique

Par Gillossen, le 07/05/2024

Après un premier cycle en 4 albums qui avait réussi haut la main le pari de rester fidèle à l’histoire de Michael Moorcock tout en modernisant, sans trahir, certains aspects, et notamment la place de Cymoril, l’adaptation d’Elric chez Glénat continue avec un tome 5 qui voit, outre un changement d’équipe, l’arrivée d’un personnage bien connu des déjà convertis, Tristelune !

Mais ce n’est bien entendu pas la seule chose à noter, alors que l’on découvre davantage les fameux Jeunes Royaumes, ces territoires barbares pris de haut de longue date par les Melnibonéens. C’est un véritable délice, souvent torturé, de replonger dans cet univers vénéneux, même si cette suite se révèle peut-être un peu moins “divergente” ou disons plus proche du matériau d’origine que le premier cycle. Du moins, pour le moment. Mais on note déjà quelques rebondissements tout à fait prenants.

Portée par de très beaux dessins du talentueux Valentin Sécher (Méta-Baron, Conan l’heure du Dragon…), un sens du baroque dans la mise en scène, et avec notamment une introduction signée Pierre Pevel à découvrir (sans même parler d’un carnet de croquis toujours sympathique mais pas forcément indispensable non plus accompagnant ce premier tirage), ce cinquième album reste bien sûr du tout bon pour celles et ceux qui ont aimé découvrir ou redécouvrir le Prince des ruines.

Nul doute en effet que la série ne vise pas seulement un public de nostalgiques, un écueil encore et toujours évité dans le cas présent.

