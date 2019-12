Tolkien, voyage en Terre du Milieu

ISBN : 978-271772806-4

978-271772806-4Roman connexeVincent Ferré En 2019, pour la première fois en France, la BnF célèbre J.R.R. Tolkien à l’occasion d’une grande exposition événement. Dialoguant avec les collections de la BnF, les manuscrits, dessins, cartes et photographies de l’honorable professeur d’Oxford reproduites dans le catalogue permettent d’arpenter et de mieux comprendre le monde imaginaire forgé par l’auteur du Seigneur des Anneaux.

Critique

Par Foradan, le 08/12/2019

Une fois n’est pas coutume, ce livre s’adresse à deux publics.

Soit vous avez visité l’exposition dont il est le fidèle compagnon, et il vous sera le précieux guide pour enrichir vos souvenirs et préparer votre prochaine visite.

Soit vous n’avez pas encore pu vous rendre à la BnF et ce livre vous donnera l’occasion de voir et conserver avec vous les documents inestimables qui la composent, jamais aussi bien mis en valeur pour le grand public.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : une large part de l’exposition (et donc du catalogue) est inédit ou à défaut, regroupe des éléments qui étaient dispersés depuis des décennies. Voir côte à côte les collections des universités d’Oxford (R.U) et de Marquette (E.U.A) et constater le soin et la recherche que Tolkien a mis dans ses travaux, avec un tel souci de la perfection, c’est la moindre des qualités du catalogue, qui présente quelques documents non exposés (en regard de cela, toute l’exposition n’y figure pas, une des annexes liste les absents).

L’ouvrage se compose de trois sections : huit essais couvrant les principaux aspects de l’invention d’un monde, du travail de John et Christopher aux archives, l’art graphique, les peuples… ; puis le cœur du volume qui reprend le parcours et le titre de l’exposition, territoire par territoire. Enfin, “Retour à Oxford”, pour une partie biographique.

À la première page du Voyage en Terre du Milieu, le lecteur en prend plein les yeux avec les maquettes dessinées par l’auteur, s’il fallait illustrer la diversité des talents mis en œuvre, des cartes à plusieurs niveaux de précision, des tableaux de conversion de distance des hobbits, les phases de la lune, des brouillons annotés. C’est ainsi qu’on voyage par thème et dans le temps, avec des textes de contextualisation et des compléments issus de notre monde, objets et textes pouvant avoir inspiré Tolkien.

La partie biographique montre des photos rares de la famille, depuis l’enfance jusqu’à la retraite, y compris sa première lettre (à 4 ans), ses travaux pour distraire ses enfants, accompagné de textes de mise en situation, comme ceux qui jalonnent l’exposition.

Suivent un glossaire étendu et l’immense bibliographie - toutes les les pièces exposées n’y figurent pas, ce sera mon seul regret, même si les 300 pages sont certainement le maximum pour conserver un objet maniable.

Sur un plan qualitatif, ce livre est le pendant de son exposition, les images sont de grandes tailles, les textes fournis, autant de renseignements précieux pour découvrir Tolkien mais aussi pour la rareté de certains documents qui, s’ils ne sont pas forcément inédits, sont ici reproduits avec une belle netteté.

Un incontournable.

8.5/ 10

