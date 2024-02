Titre VO : Sourcery

Tome 5 du cycle : Les Annales du Disque-Monde

ISBN : 978-284172000-2

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Terry Pratchett

La magie, c'est de la bouillie pour les chats. car voici la sourcellerie, la puissance thaumaturgique de l'Aube des Temps ! Elle pénètre le Disque-Monde par l'entremise du huitième fils d'un mage (défroqué, oui). Disons-le tout net : casse-cou. Une fois de plus, faudra-t-il compter sur l'ineffable Rincevent pour sauver les meubles ? Il est vrai que l'homme a plus d'un tour dans son sac percé. Il dispose aussi d'une équipe de choc, où vous retrouverez le mystérieux Bagage - tellement humain ! - et le subtil bibliothécaire de l'université des mages - tellement simiesque ! Avec, pour le première fois dans un livre, Nijel le Destructeur, jeune héros par correspondance, et Conina, la fille du plus célèbre Barbare, par qui tombent les coeurs et les coups. Prime exotique : un séjour inoubliable dans la cité d'Al Khali, sous la houlette du Sériph Créosote.

Critique

Par K, le 15/01/2024

Cinquième roman des annales du Disque-monde, Sourcellerie est celui que l’auteur a à plusieurs reprises recommandé comme porte d’entrée dans l’univers. Rincevent, héros de La huitième couleur et du Huitième sortilège occupe le rôle principal dans cet opus mettant la magie au premier plan. Le Disque-monde y est en effet bouleversé par l’irruption du huitième fils d’un huitième fils -quelque peu aigri- de huitième fils. Un mage au carré. Un sourcelier. Un garçon débordant de pouvoir dont la venue va semer une pagaille certaine au sein de l’université de l’Invisible. Si les ingrédients classiques d’un roman de Pratchett sont présents, humour absurde, individus hauts en couleurs et répliques ciselées, la recette semble toutefois moins fonctionner. L’ouvrage connaît ainsi une certaine longueur dans sa deuxième moitié, donnant parfois l’impression de pouvoir être amputé de nombreux passages. Force est de constater également que s’il apporte son lot de personnages secondaires prêtant à sourire, de l’apprenti barbare par correspondance aux sous-vêtements en tricot à la guerrière plantureuse et coiffeuse contrariée en passant par un Sériph lunaire aux rimes hasardeuses, nul parmi eux ne demeure inoubliable et ne sera amené à réapparaître. Malgré ses talents remarquables pour la fuite et une capacité inégalée à se retrouver dans des situations des plus incongrues, qualités utiles pour une intrigue, Rincevent quant à lui pâtit de la comparaison avec la Mort ou Mémé Ciredutemps. De tous les ouvrages des annales, le scénario de Sourcellerie est probablement l’un de ceux se rapprochant le plus d’une fantasy épique mais apporte assez peu à l’univers et l’auteur semble meilleur en abordant d’autres domaines. L’ensemble contient pourtant son lot d’idées originales et a suscité des critiques bien plus enthousiastes face à une trame plus riches en sorts et thaumaturgie.

