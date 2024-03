Serviteur des Enfers

Titre VO : Servant of the Underworld

Tome 1 du cycle : Les Chroniques aztèques

ISBN : 978-236270042-2

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Aliette de Bodard

Auteur/Autrice : Philibert-Caillat, Laurent

1480. Tenochtitlan (Mexico), capitale de l'empire aztèque.

Acatl, grand prêtre des morts, s’entaille le lobe des oreilles pour fournir le « sang vif » nécessaire au service funéraire… La routine !

Pendant ce temps, une liaison interdite est sur le point de se nouer entre Eleuia, prêtresse aussi ambitieuse qu’imprudente, et Neutemoc, guerrier jaguar issu de l’élite des combattants et frère du grand prêtre ; mais lorsque Eleuia disparaît, laissant derrière elle des traînées de sang et des traces magiques, Neutemoc est évidemment suspecté.

Critique

Par Zedd, le 05/11/2011

Voilà un livre dont l’histoire sort un peu de l’ordinaire.

L’histoire de son écriture j’entends. Écrit en anglais, il est pourtant l’œuvre d’une autrice française : Aliette de Bodard. L’histoire – celle du livre, cette fois – n’est pas commune non plus.

Comme le dévoile l’éditeur dans sa quatrième de couverture, Aliette de Bodard mélange ses deux passions : l’histoire aztèque et les intrigues policières. L’enchevêtrement du polar et de la fantasy n’est pas nouveau (voir Garrett ou Les Dossiers Dresden ) ; toutefois, en ajoutant une dimension historique – qui plus est l’histoire aztèque –, elle se démarque clairement des titres précités, et se rapproche plus, par exemple, d’un titre publié dans la collection de polars historiques publiée chez 10/18, du moins, dans la première partie. Dans la seconde, l’enquête historique prend clairement des teintes fantastiques, lorsque les dieux se retrouvent impliqués.

Concrètement, on suit les pas d’Acatl, le prêtre de la mort, qui doit résoudre le meurtre de l’une de ses consœurs et se retrouve impliqué jusqu’au cou dans les intrigues politiques… et divines donc.

D’obsidienne et de sang préfigure d’une série qui pourrait plaire aux amateurs de polar et de fantasy, ou pas. Comme c’est le risque dans ce genre d’entreprise à la croisée des genres, les fans du premier pourront lui reprocher de ne pas être assez « policier » tandis que les autres n’y trouveront pas leur compte de féérie. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’il faut garder l’auteur à l’œil. Non content de posséder une jolie plume, Aliette de Bodard sait mener une histoire à son terme, qui plus est dans un univers qui n’abrite que trop peu d’histoires.

Une jolie plume, un univers original, une histoire à la croisée des genres, autant d’arguments qui font de D’obsidienne et de sang un roman à découvrir !



Mise à jour de mars 2024 :

Les éditions Mnémos rééditent le roman sous le titre Serviteur des Enfers, agrémenté d’une préface de Stéphanie Nicot.

