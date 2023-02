Titre VO : The Thief

Tome 2 du cycle : La Maison des Jeux

ISBN : 978-238163057-1

Catégorie : Aucune

Traduction : Michel Pagel

Auteur/Autrice : North, Claire

Remy Burke, membre madré de la Haute Loge, qu’il pratique depuis un demi siècle, reprend conscience dans la moiteur de sa chambre d’hôtel après une nuit trop arrosée. Beaucoup trop. Il s’est fait manœuvrer et a accepté le défi du redoutable Abhik Lee. Avec en guise d’enjeu le plus précieux des biens : sa propre mémoire, misée dans une partie de cache-cache à l’échelle de la Thaïlande toute entière. Les règles sont simples : Lee dispose d’un mois pour dénicher Burke, après quoi, en cas d’échec, les rôles seront inversés. Une partie qui commence maintenant, tout de suite. Burke doit désormais courir… Éperdument.

Critique

Par Gillossen, le 20/02/2023

Après la Venise du 17eme siècle et une héroïne, place maintenant à la Thaïlande et un homme lancé dans une partie de cache-cache à grande échelle, et aux enjeux potentiellement vertigineux.

Changement complet de cadre comme d’époque donc, mais pas de principes avec la Maison des Jeux. La course poursuite entre Remy et le dénommé Abhik Lee, ainsi que sa conclusion, sont indéniablement haletantes, profitant justement de cette dimension de traque sans répit à l’échelle d’un pays tout entier (et même au-delà), avec ses cases à cocher, comme sauter dans un train, et d’autres plus surprenantes.

Le tout se lit d’une traite et avec plaisir, d’autant que l’on évite les personnages si peu subtils comme l’époux de Thene dans le premier tome de la trilogie, au profit de figures secondaires mystérieuses mais charismatiques, du moins, du côté des joueurs et de la Maison.

Toutefois, si le concept même de la Maison des Jeux se révèle indéniablement toujours aussi fascinant, le flou entretenu volontairement sur certains points, comme le fait que cette plongée en Asie aurait pu se produire n’importe où ailleurs ou presque, avec ce qui reste à nos yeux donc un simple décor, m’a empêché de m’investir pleinement dans cette histoire.

Elle n’en demeure pas moins, pour anticiper notre prochaine chronique du troisième et dernier volet, une formidable mise en place pour le duel final à venir. Mais pas forcément beaucoup plus une fois le livre terminé.

