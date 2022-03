Titre VO : The Serpent

Tome 1 du cycle : La Maison des Jeux

ISBN : 978-284344997-0

Catégorie : Aucune

Traduction : Michel Pagel

Auteur/Autrice : North, Claire

Au cœur de la Sérénissime, cité-monde la plus peuplée d’Europe, puissance honnie par le pape Paul V, il est un établissement mystérieux connu sous le nom de Maison des Jeux. Palais accueillant des joueurs de tous horizons, il se divise en deux cercles, Basse et Haute Loge. Dans le premier, les fortunes se font et se défont autour de tables de jeux divers et parfois improbables. Rarement, très rarement, certains joueurs aux talents hors normes sont invités à franchir les portes dorées de la Haute Loge. Les enjeux de ce lieu secret sont tout autre : pouvoir et politique à l’échelle des États, souvenirs, dons et capacités, années de vie… Tout le monde n’est pas digne de concourir dans la Haute Loge. Mais pour Thene, jeune femme bafouée par un mari aigri et falot ayant englouti sa fortune, il n’y a aucune alternative. D’autant que l’horizon qui s’offre à elle ne connaît pas de limite. Pour peu qu’elle gagne. Et qu’elle n’oublie pas que plus élevés sont les enjeux, plus dangereuses sont les règles…

Critique

Par Gillossen, le 22/03/2022

Le Serpent de Claire North est la dernière sortie en date de la collection à succès du Bélial, Une Heure Lumière. Si certains textes, fatalement, ne convainquent pas tout à fait autant que les autres, UHL n’en demeure pas moins une preuve d’excellence.

Quant à l’autrice, on ne peut pas dire que l’on ait affaire à une inconnue ou une nouvelle venue, puisqu’on lui doit Les Quinze Premières Vies d’Harry August et qu’on avait même pu la lire sous le pseudonyme de Kate Griffin avec La Folie des Anges chez feu Panini/Eclipse.

Il suffit de quelques pages pour se laisser entraîner dans cette Venise du 17e siècle et avant tout dans les méandres de cette étrange Maisons des Jeux, dont les secrets courant dans le temps ne peuvent évidemment que pousser le lecteur à continuer (il faut attendre cent pages sur cent cinquante pour en apprendre enfin un peu plus, de façon concrète, dirons-nous).

De fait, quelques dizaines de pages sont nécessaires pour que les rouages de l’intrigue tournent à plein régime et le concept même derrière la Maison, qui manipulerait les destins du monde, n’est pas follement original en lui-même. Mais le personnage de Thene, son abnégation, sa volonté, son esprit, sa plongée dans une intrigue de plus en plus fouillée, tout comme cette évocation vivante des rues de Venise (que l’on pourrait presque trouver un peu en retrait) captive notre attention jusqu’au bout.

Le récit se fait même haletant, tout bonnement ! Et on fermera les yeux sur un personnage comme son époux, Jacamo. On veut bien que, malheureusement, ce genre de tristes sires aient toujours existé, mais il s’avère si peu nuancé, si absolument médiocre, qu’on est bien content de ne pas le croiser plus souvent.

Toujours est-il que ce roman court ouvre l’appétit et que l’on a hâte de retrouver cette Maison (deux autres volets existent, The Thief et The Master), peu importe ses dangers. Après tout, soyons aussi cyniques que les joueurs, ce n’est pas nous qui devons affronter ces épreuves !

