ISBN : 978-209502280-8

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : David Bry

— Roi d’un peuple qui se meurt, terré sur sa montagne, siffle l’adolescent.

— Tu pourras nous aider à retrouver notre grandeur.

— Et si je n’en avais pas envie ?



Le royaume des Monts Brumeux est de plus en plus menacé par les humains. La reine des Sylphes, craignant pour la vie de son fils de 15 ans, va chercher de l’aide auprès de son ancienne amante, la sylphide Joran, qui vit seule dans la forêt depuis leur séparation… Joran a pour mission d’escorter le jeune homme jusqu’au sanctuaire des Sylphes afin qu’il devienne immortel. Mais l’entreprise est risquée et le garçon, contre toute attente, rêve de rejoindre le monde des humains…

Critique

Par Luigi Brosse, le 06/02/2024

Le Roi des Sylphes est un roman jeunesse de David Bry, publié chez Court Toujours ! de Nathan. Cette collection propose des histoires courtes, à lire ou écouter en moins d’une heure. En effet, lors de l’achat du livre papier, la version audio, ainsi que l’ebook sont inclus. L’ambition est d’amener à la lecture des adolescents lisant peu.

J’avoue avoir été surpris de prime abord, car ayant acheté le livre à cause de sa magnifique couverture, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit si court : à peine plus de 40 pages en version numérique. Avec cette longueur-là, on joue généralement plus dans la cour des nouvelles, mais une fois terminé, c’est pourtant le terme de roman (court) qui me semble le plus approprié pour qualifier le récit. En effet, il s’agit ici d’une mini-aventure complète, ciselée et concentrée pour rentrer dans le format requis (sans connotation négative), plutôt qu’une unique idée poussée à son apogée comme souvent dans les nouvelles.

Cela ne se fait pas totalement sans heurt. Ainsi, l’intrigue est classique, assez linéaire et la plupart des péripéties se devinent rapidement. Cependant, cela reste rythmé et on arrive ainsi rapidement au dénouement. Le lecteur chevronné n’y trouvera sans doute pas complétement son compte, mais pour le public visé, cela remplit clairement le cahier des charges. C’est un peu pareil en ce qui concerne l’univers et le style employé : c’est très épuré, voire un peu chiche et vide parfois. Mais étonnamment, ces absences renforcent le côté éthéré des Sylphes, ainsi que le sentiment de déclin de leur monde.

Mais passons à présent à ce que le roman fait très bien. Si le livre a des aspects un peu secs et froids, tout comme les Sylphes, l’auteur est beaucoup plus prolixe lorsqu’il s’agit de parler de sentiments. On est ainsi confronté à un véritable maelstrom en une poignée de pages : l’amour, le devoir, l’émancipation, la mort et les regrets… Cela fait presque trop, pourtant ce bouillonnement est pleinement en phase avec les questionnements que l’on traverse durant l’adolescence. Et offre ainsi un miroir et une légitimation à ce que l’on peut ressentir.

Et puis comment ne pas être touché par la mélancolie qui se dégage tout du long ? Il y a une vraie tristesse à assister à la fin du monde des Sylphes, pourtant immortels. Et sans dévoiler l’histoire, on n’est pas loin de cocher toutes les cases de la tragédie. Heureusement, quelques touches de lumière viennent effleurer l’ensemble, dont une fin particulièrement réussie.

En conclusion, Le Roi des Sylphes est un pari réussi. David Bry offre une aventure avec une belle âme, le tout lisible en moins d’une heure. Et s’il faut retenir une chose des Sylphes, c’est que malgré leur altérité, ils sont pourtant terriblement humains.

