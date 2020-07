Tome 1 du cycle : The Misadventures of Jonathan Lambshead

ISBN : 978-037430886-5

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Jeff VanderMeer

978-037430886-5JeunesseJeff VanderMeer Jonathan Lambshead va hériter du manoir de son grand-père décédé, un véritable cabinet de curiosités, une fois que lui et deux camarades de classe en auront catalogué le contenu. Mais tous les trois découvrent rapidement que la maison est remplie de bien plus que de simples curiosités : elle contient des indices liés à une alt-Terre appelée Aurora, où le célèbre occultiste anglais Aleister Crowley a repris vie en faisant des ravages magiques à travers une version surréaliste de l’Europe, remplie d’animaux (et de légumes) qui parlent.

Pris dans des rencontres avec des alliés plus imprévisibles encore que ses ennemis, Jonathan reconstitue son destin en tant que membre d’une société secrète qui s’efforce de séparer notre monde d’Aurora. Mais alors que les allégeances changent à chaque pas, lui et ses amis s’enfoncent de plus en plus loin, lancée dans une poursuite mortelle…

Critique

Par Gillossen, le 22/07/2020

On ne présente plus Jeff VanderMeer, auteur et anthologiste - entre autres activités littéraires - à la carrière aussi longue que foisonnante.

Avec A Peculiar Peril, le voilà qui revient à la fantasy (si, si, on classe le légendaire La Cité des saints et des fous en fantasy, que cela vous plaise ou non, telle est la règle immuable en vigueur ici), mais dans un registre bien différent : celui du Young Adult, un secteur ô combien embouteillé. Son univers, toutefois, n’est pas tout à fait nouveau. VanderMeer avait eu l’occasion de l’explorer voilà quelques années, avec un ouvrage comme The Thackery T. Lambshead Cabinet of Curiosities, pour n’en citer qu’un.

Il va toutefois beaucoup plus loin ici (il faut dire que le format fiction s’y prête, évidemment), avec un premier tome enlevé, comme souvent avec l’auteur, parfaitement à l’aise quant il s’agit de se faire preuve d’une inventivité de tous les instants, confinant parfois à l’absurde le plus réjouissant. Il suffit de jeter un coup d’œil au titre du tout premier chapitre - A Marmot and a Mysterious Woman - pour comprendre que l’on a affaire à un livre volontiers pince-sans-rire, et qui sait s’amuser avec ses lecteurs. Trop souvent, on parcourt des romans où l’on sent bien que l’auteur, lui, s’est fait plaisir, mais nous, de notre côté… Pas toujours.

Il y a des lectures Young Adult toutefois plus accessibles que celle-ci, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas aisé de se laisser happer, pour peu que l’on soit sensible à une certaine dimension farfelue en diable. Après tout, il faut toujours se montrer un minimum exigeant dans ses choix. Une chose est sûre, si l’on accroche, on ne voit pas les 600 pages défiler.

Des animaux doués de parole, la tête de Napoléon en conseiller militaire, un auteur d’imaginaire stressé (tiens donc…), des mondes parallèles, un groupe d’amis avec chacun ses petits moments… Chez d’autres, cette liste pourrait s’apparenter à une accumulation de “trouvailles”, pensée avant tout comme un écran de fumée, comme pour ensevelir le lecteur en misant avant tout sur l’imagination. Mais VanderMeer irrigue l’intrigue proprement dite de sa maîtrise. Si le roman sait prendre son temps pendant quelques chapitres, cette veine de l’étrange ne tarde pas à jouer à plein, sans oublier en arrière-plan certains thèmes récurrents chez cet écrivain, toujours présents, comme le pouvoir ou l’écologie. Bref, même si l’ensemble n’atteint pas (encore) des sommets mémorables, voici un premier tome qui ouvre l’appétit !

A suivre donc de près, sans surprise (pour une fois) avec VanderMeer.

8.0/ 10

Discuter de A Peculiar Peril sur le forum.