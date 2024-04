Audible retape Harry Potter

Par Glaurung, le jeudi 25 avril 2024 à 21:38:26

Les sept tomes de la saga vont avoir droit à une nouvelle version audio.

Audible et Pottermore Publishing, qui s'occupe des publications digitales du Wizarding World, co-produisent ce projet. La diffusion des audiobooks démarrera fin 2025, ils sortiront les uns après les autres uniquement chez Audible. Plus de 100 acteurs amèneront ces histoires emblématiques à la vie d'une manière encore jamais entendue . Au programme : un enregistrement très qualitatif avec Dolby Atmos, des sons pris en environnement réel etc.

Les premiers enregistrements, faits en 1999 avec Stephen Fry Jim Dale, seront toujours disponibles. Depuis leur ajout sur Audible en 2015, ils ont totalisé 1,4 milliard d'heures d'écoute.

