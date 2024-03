Un Oscar pour Le garçon et le héron

Par Ivy, le lundi 11 mars 2024 à 14:21:22

Après un BAFTA et un Golden Globe, le dernier Miyazaki vient de remporter une nouvelle récompense prestigieuse.

Lors de la 96e cérémonie des Oscars, Le Garçon et le héron a été sacré meilleur film d'animation de l'année, comme Le Voyage de Chihiro avant lui. Le jury l'a préféré à Elémentaire, Nimona, Mon ami robot et Spider-Man : Across the Spider-Verse, nommés dans la même catégorie.

En 2014, le réalisateur japonais s'était vu remettre un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, jalonnée de plusieurs dizaines de prix.

