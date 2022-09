Prix Elbakin.net 2022 : les lauréats !

Par Izareyael, le vendredi 30 septembre 2022 à 06:27:41

Nous vous annoncions au début du mois les titres nommés, voici venu le moment de dévoiler les lauréats des prix Elbakin.net 2022 !

Le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy est attribué chaque année par l’association Elbakin.net, dont dix membres constituent deux jurys, adulte et jeunesse. Vous pouvez consulter sur le site de l’association tous les nommés et lauréats des éditions précédentes. Vous pourrez également retrouver ci-dessous les titres retenus pour la sélection finale du prix 2022. Si nous ne pouvons en distinguer qu’un par catégorie, tous méritent votre attention. Nos félicitations à tous les auteurs et toutes les autrices que nous avons grand plaisir à mettre en valeur cette année !

Les lauréats

Dans la catégorie francophone, le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy adulte est remis à Le Chant des géants de David Bry aux éditions L’Homme sans nom. Ce roman à la fois épique et poétique, contenu dans un superbe écrin, a su toucher le jury grâce à la plume évocatrice et riche de David Bry qui a donné vie à cette île brumeuse et mélancolique où les hommes s'avèrent n'être au final que les jouets du Destin.

Le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy francophone jeunesse est attribué aux Sœurs Hiver de Jolan C. Bertrand, aux éditions de L’École des loisirs. Le jury a été séduit à l’unanimité par la poésie et la douceur qui s’en dégagent, tout en laissant la place à la malice et aux sentiments. Le texte est en outre accompagné de superbes illustrations de Tristan Gion qui mettent joliment en valeur la belle aventure initiatique d’Alfred dans la forêt boréale, peuplée de sympathiques trolls, de mystérieux dangers, de pertes et de retrouvailles.

Dans la catégorie traduite, le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy adulte est décerné à Gideon la Neuvième tome 1 : le tombeau scellé de Tamsyn Muir aux éditions Actes Sud (traduction de Stéphanie Lux) . Ce premier roman décalé et dynamique s'est démarqué par son originalité et la plume alerte de l'autrice qui a su créer et mettre en scène des personnages forts et crédibles. Ces derniers se retrouvent lâchés dans un monde alliant gothique, magie noire et science fiction avec une intrigue prenante qui devient de plus en plus sombre au fil des pages.

Le prix Elbakin.net du meilleur roman de fantasy traduit jeunesse est remis à L’Ogresse et les Orphelins de Kelly Barnhill aux éditions Anne Carrière (traduction de Marie de Prémonville). Dans ce conte doux-amer, l’autrice se propose de répondre à des questions fondamentales : Qu’est-ce qu’être un bon voisin ? Qu’est-ce que vivre ensemble, partager, échanger ? Qu’est-ce qui nous fait aller vers les autres, qu’est-ce qui nous effraie et nous éloigne d’eux ? Un récit joueur, plein de clins d’œil et de chaleur, qui donne envie de relire des contes autant que de manger des confitures. Kelly Barnhill avait d’ailleurs déjà attiré l’attention du jury avec son précédent livre, La Fille qui avait bu la lune (même éditrice, même traductrice), nommé au prix Elbakin.net 2018.

