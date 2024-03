Un dessin animé… Twilight

Par Glaurung, le jeudi 7 mars 2024 à 19:35:18

Les studios Lionsgate ont indiqué avoir plusieurs projets concernant des franchises de cinéma.

Plus précisément, des projets de séries sont prévus pour John Wick et Twilight. Concernant la saga de Stephenie Meyer, il devrait s'agir d'une série d'animation. À ce stade, nous n'avons pas plus de précisions à communiquer.

En l'espace de cinq films, Twilight a généré 3,4 milliards de dollars au box-office.

