La saison 3 de la Roue du Temps en partie tournée

Par Ivy, le samedi 7 octobre 2023 à 19:38:06

Rosamund Pike, qui incarne Moiraine dans la série, a confié que le tournage de la troisième saison avait commencé bien avant le début de la grève des acteurs et actrices américains, alors que la saison 2 vient de se terminer.

Elle et son collègue Daniel Henney (al'Lan Mandragoran) ont également donné quelques indications concernant la prochaine saison, qu'ils décrivent comme ambitieuse. Tout d'abord, le réalisateur des deux derniers épisodes de la saison 1, Ciaran Donnelly, sera de retour. La série accueillera aussi un nombre important de nouveaux personnages, notamment des "guest stars" qui, selon Rosamund Pike, se bousculent au portillon pour participer à l'aventure. L'actrice révèle enfin que, maintenant que le fonctionnement de l'univers est établi, cela laisse davantage de place à l'expérimentation sur le plan cinématographique, notamment lorsqu'il s'agit de transcrire visuellement les concepts inventés par Robert Jordan.

Avec la grève du syndicat SAG-AFTRA qui se poursuit, on ignore où en est actuellement le tournage des nouveaux épisodes.

Discuter de La Roue du Temps sur le forum

Source