Lorcana victime de son succès

Par Glaurung, le dimanche 1 octobre 2023 à 21:56:13

Ravensburger accélère la première réimpression de la série originale de Disney Lorcana à cause de la demande croissante.

Ce jeu de cartes à jouer et à collectionner a été lancé à l'été 2023 et a tout de suite connu un grand succès. La réimpression du premier set du jeu, nommé Le premier chapitre, devrait permettre que le jeu soit disponible en grandes quantités pour les fêtes de fin d'année aux Etats-Unis et en janvier 2024 en Europe, La réimpression concerne également l'extension Rise of the Floodborn dont la sortie outre-Atlantique est prévue le 17 novembre.

