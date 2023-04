La Roue du Temps : 4 nouveaux noms

Par Glaurung, le dimanche 23 avril 2023 à 22:35:35

Trois actrices et un acteur ont été recrutés pour des rôles récurrents dans la deuxième saison adaptation l’œuvre de Robert Jordan.

Il s'agit de Maja Simonsen, Ragga Ragnars, Jay Duffy et Rima Te Wiata, que vous pouvez voir dans cet ordre ci-contre. Ils incarneront respectivement Chiad, Bain, Dain Bornhald et l'Aes Sedai Sheriam Bayanar.

Cette deuxième saison de la série signée Amazon Studios et Sony Pictures Television devrait être disponible dès cette année.

