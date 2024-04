“Metaphor: ReFantazio” : sortie en octobre

Par Ivy, le mercredi 24 avril 2024 à 18:46:59

Le premier projet du Studio Zero , lié à Atlus , fera son arrivée dans quelques mois.

A l'origine de Metaphor: ReFantazio, on trouve les cofondateurs du studio, Katsura Hashino, Shigenori Soejima et Shoji Meguro, qui ont été respectivement réalisateur, character designer et compositeur pour les jeux Persona 3, 4 et 5. L'histoire de ce nouveau RPG se déroule dans un univers fantasy médiéval, plus précisément dans le Royaume-Uni d'Euchronia. Lorsque le roi est assassiné et la Magie royale invoquée, le monde se retrouve plongé dans un tournoi royal pour le trône. Le personnage principal, un garçon faisant partie de la tribu d'Elda, part en quête d'une solution pour briser la malédiction qui affecte son ami d'enfance, le prince héritier, que le peuple croit mort. Accompagné de la fée Gallica, il devra trouver des alliés sur son chemin.

Le jeu peut déjà être précommandé, mais il ne sera disponible que le 11 octobre prochain sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. En attendant, deux vidéos à visionner ci-dessous permettent d'en apprendre plus sur l'intrigue et le gameplay.

