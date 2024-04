Le retour de Golden Axe… en dessin animé

Par Glaurung, le jeudi 18 avril 2024 à 22:00:03

Sega a annoncé une série d'animation pour sa franchise de jeux vidéo Golden Axe.

C'est la chaîne de télévision américaine Comedy Central, axée sur l'humour et le rire, qui a donné le feu vert à ce projet d'adaptation. Les co-créateurs de ce projet sont Mike McMahan (Star Trek Lower Decks) et Joe Chandler (American Dad), qui sera également showrunner. Une dizaine d'épisodes ont été commandés. Des membre de Sega Corporation seront producteurs exécutifs. Le studio s'occupant de l'animation est Titmouse (Big Mouth).

Le casting vocal des 5 personnages principaux a déjà été trouvé : il s'agit de Matthew Rhys, Danny Pudi, Lisa Gilroy, Liam McIntyre et Carl Tart.

Le premier jeu Golden Axe est sorti en 1989. Des adaptations ont été évoquées depuis 2014, sans se réaliser pour l'instant.

