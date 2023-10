Jeux vidéo : retour sur le fiasco Gollum

Par Glaurung, le mercredi 11 octobre 2023 à 11:08:37

Sorti le 25 mai 2023, le jeu vidéo développé par Daedalic Entertainment a été particulièrement mal accueilli par la critique, récoltant l'infamante réputation de pire titre de 2023.

A leur décharge, faire un jeu AAA avec un budget de 15 millions d'euros semblait bien trop ambitieux pour ce petit studio allemand connu pour ses jeux d'aventure en point & click. Après la sortie, les langues se sont déliées : le studio semblait avoir une culture permanente du "crunch", cette période de travail dense où les employés ne comptent plus leurs heures, et dont les heures supplémentaires n'auraient pas toutes été payées. Le directeur général Carsten Fichtelmann amenait souvent ses salariés à pleurer. Toute la bonne volonté de l'équipe n'a pu permettre d'éviter le naufrage, les délais supplémentaires accordés ayant juste servi à limiter les dégâts.

Le studio a d'ailleurs présenté ses excuses en juin, expliquant qu'il s'agissait de leur plus gros challenge et reconnaissant que le jeu n'était pas à la hauteur, dans un message qui s'avère avoir probablement été rédigé par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT.

Vous retrouverez ci-dessous la vidéo du média Game Two qui a enquêté sur les conditions de développement de Gollum.

