Titre VO : Thomas the Rhymer

ISBN : 978-207042064-3

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Ellen Kushner

978-207042064-3AucuneEllen Kushner Pour s’être risqué au baiser offert, Thomas le fameux Rimeur se retrouva prisonnier de la Reine des Elfes.

Grand vivant s’il en fut, et joyeux compagnon, Thomas vécut près d’elle sept années, dans les voluptueux plaisirs du royaume de Faërie, avant de retourner dans son monde premier, celui du labeur, de la peine, et de la fuite du temps.

Hanté, tourmenté par les souvenirs des splendeurs perdues, il lui fallut, malgré tout, retrouver la femme qu’il aimait, reconstruire sa harpe. Et vivre avec les cadeaux ambigus de la Reine des Elfes, le don de prophétie et la malédiction de la parole vraie.

Critique

Par Gillossen, le 30/06/2004

Roman d’ambiance avant tout, Thomas le Rimeur est une œuvre complexe, souvent fascinante, et à part… Enlevé par la Reine des Elfes, notre “héros” va devoir faire face à nombre de difficultés, pour ne serait-ce que reprendre pied dans une autre réalité, plus terre-à-terre…

Illusions perdues, regrets et rêves comme suspendus… Ellen Kushner joue avant tout sur les ambiances, les atmosphères mises en place, délicatement ciselées, jamais grandiloquentes, et toujours subtiles. Nous sommes en présence d’un auteur qui sait écrire, avec maturité, et pas seulement aligner des phrases les unes après les autres.

Kushner s’amuse également avec la narration, nous entraînant parfois sur des chemins de traverse, quitte à nous perdre un moment… Une chose est sûre cependant, si vous êtes amateur pur et dur de grandes batailles et de Fantasy strictement épique, sans détour, cette lecture n’est peut-être pas la plus indiquée pour vous.

Il faut également avoir en tête que le rythme se révèle souvent indolent, parfois même lent, avouons-le, le fil conducteur de l’histoire n’aidant pas à lutter contre ce sentiment, lui-même ne présentant pas une intrigue des plus soutenues. Mais après tout, ce n’est pas là-dessus que le roman opère, s’appuyant sur d’autres éléments pour prendre le lecteur dans ses filets.

Une lecture assurément poétique, quelque peu déroutante par instants, mais toujours envoûtante, à la fois mélancolique et maîtrisée.

8.0/ 10

Discuter de Thomas le rimeur sur le forum.