Titre VO : Witch King

ISBN : 979-103600198-7

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Martha Wells

Traduction : Montier, Mathilde

Kaiisteron, prince démon incarné parmi les humains, et son amie Ziede, sorcière de son état, se réveillent inhumés dans un tombeau abandonné au beau milieu de l'océan.

Sans aucun souvenir d’y être venus…À coups d’invocations et de possessions mentales, ils remontent la piste d’une autre disparition inquiétante, celle de Tahren Stargard, l’épouse de Ziede. Ce sera le fil rouge de leur quête, puisque Tahren doit elle aussi jouer un rôle crucial dans le renouvellement des alliances politiques en cours, en tant que représentante de son peuple, les Bienheureux immortels.

Critique

Par Gillossen, le 16/11/2024

Roi Sorcier de Martha Wells marque un retour à la fantasy épique pour l’autrice, largement reconnue pour sa série Journal d’un AssaSynth. Cette fois, elle délaisse son univers de science-fiction pour plonger dans un monde de magie et d’intrigues politiques (ce qui cela dit n’a rien d’une première pour elle !).

L’histoire suit Kai, un roi sorcier réveillé après des siècles d’emprisonnement, dans un monde transformé par les conflits de tout ordre. Ce personnage, entre démon et sorcier, navigue à travers ses souvenirs et les intrigues du présent, révélant peu à peu ses mystères.

La structure narrative du roman a particulièrement retenu mon attention. Les chapitres en flashback permettent de découvrir progressivement le contexte historique et les enjeux politiques, tout en approfondissant le lien émotionnel avec Kai et ses alliés. Cela apporte un vrai plus à l’ensemble, sans jamais perdre de vue l’intrigue principale. On ressent une véritable maîtrise dans la manière dont Martha Wells construit ce monde riche en cultures, factions et systèmes magiques, le tout servi par une prose élégante et détaillée.

On peut également noter l’intensité des scènes d’action et dans un autre registre la complexité des interactions politiques. Les luttes de pouvoir sont décrites de façon saisissante, ce qui confère une certaine gravité au récit. On retrouve par moments le même sens de l’humour acide qu’on connaît de Journal d’un AssaSynth, mais ici, il se fond dans une atmosphère plus sombre et épique. Pour ceux qui s’attendent à retrouver le même style et la même dynamique que dans sa série de novellas, c’est un élément qui a de quoi perturber au départ, mais si vous avez déjà lu d’autres œuvres de Wells, cela ne devrait pas vous surprendre outre mesure.

En résumé, Roi Sorcier est une œuvre ambitieuse et prenante, qui confirme le talent de Martha Wells pour créer des mondes fascinants et des histoires profondes. Si l’on est prêt à s’immerger dans une fantasy dense et foisonnante, le voyage en vaut vraiment la peine.

