Titre VO : A Master of Djinn

ISBN : 979-103600101-7

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : P. Djèlí Clark (

Traduction : Montier, Mathilde

Le Caire, 1912. Vêtue d'un complet trois pièces – un ensemble blanc du plus bel effet sur sa peau cuivrée –, Fatma lisse sa cravate couleur d'or en veillant à exhiber les boutons de manchette scintillant aux poignets de sa chemise bleu nuit. Puis elle pose son chapeau melon sur sa courte crinière bouclée.

Oui, Fatma el-Sha’arawi est une redoutable sapeuse. C’est aussi une énergique et compétente enquêtrice du ministère de l’Alchimie, des Enchantements et des Entités surnaturelles. Et la voici en charge de l’assassinat collectif de la Fraternité d’al-Jahiz par un inconnu qui se prétend… al-Jahiz lui-même, le puissant mystique qui a ouvert la porte de l’Égypte à la magie et aux djinns cinquante ans plus tôt.

Imposture ? Ça ne fait aucun doute pour Fatma. Mais encore faut-il identifier et traquer ce mystérieux terroriste que des pouvoirs inouïs rendent, semble-t-il, invulnérable. Une enquête à tiroirs à l’issue de quoi on dirait bien que notre héroïne devra encore sauver le monde.

Critique

Par Gillossen, le 04/04/2022

Maître des Djinns incarne le passage au roman de P. Djeli Clark, qui avait déjà exploré cet univers s’ancrant dans une Egypte uchronique et steampunk avec ses novellas.

Et L’Atalante a fait les choses en grand pour marquer le coup, avec notamment une édition collector de fort bel aloi. On retrouve donc, ou l’on découvre, le Caire et l’enquêtrice Fatma et ses costumes toujours bien coupés et provoquant souvent la surprise chez ses interlocuteurs. Et donc, bien entendu… une enquête !

Ce type de récit s’avère souvent parfait pour passer au roman : pour peu que vous sachiez susciter la curiosité de votre lectorat, celui-ci se prend vite au jeu et veut savoir de quoi il retourne. En l’occurrence, Clark ne propose dans l’absolu rien que vous n’ayez pas déjà croisé dans ses novellas, mais ce qu’il fait, il le fait toujours aussi bien.

Le cadre est vivant, les personnages bien campés, les dialogues vifs… Sans parler de thématiques qui résonnent aujourd’hui et font écho à notre monde lui aussi en perpétuel mouvement. Ainsi, par exemple, la question de la place des femmes (de couleur ou pas) dans des sociétés marquées par le patriarcat. Ici, elles viennent d’obtenir le droit de vote, ce qui entraîne un certain bouillonnement. Contrairement à d’autres univers steampunk et/ou uchroniques, la magie, à travers les fameux djinns, occupe une place à part et entière dans l’intrigue. Elle le fait là aussi avec réussite, et non parfois sans un certain humour. Et quand bien même certaines dynamiques entre protagonistes - principaux ou secondaires d’ailleurs - demeurent sans doute un peu trop classiques, ou attendues, on peut tout à fait fermer les yeux dessus, sans y trouver vraiment de quoi redire.

Au bout du compte, Clark signe un roman très agréable à suivre. Si vous êtes en quête d’un divertissement de qualité, qui ne néglige pas le fond, il s’agit incontestablement d’une bonne pioche.

