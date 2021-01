Le Feu ne tue pas un dragon

Titre VO : Fire Cannot Kill a Dragon

ISBN : 978-208020606-0

Catégorie : Aucune

Traduction : Isabelle Pernot

Auteur/Autrice : Hibberd, James

Même l’auteur de la saga littéraire du Trône de Fer, George R.R. Martin, n’imaginait pas que ses romans seraient adaptés à l’écran. Pourtant, un jour, le duo composé de D.B. Weiss et David Benioff propose de créer une série TV tirée des best-sellers. Nous connaissons la suite : huit saisons de la plus grande série TV de tous les temps.

Mais nous ignorions jusqu’alors tout des coulisses de ces treize années de tournage.

Critique

Par Gillossen, le 31/12/2020

Avec un ouvrage comme celui-ci, il faut avant tout savoir à quoi s’attendre.

En effet, vous ne mettrez pas forcément les pieds sur les terres les plus dangereuses de Westeros, dans ses recoins les plus reculés ; comprendre : certains secrets ou certaines questions épineuses sont volontairement laissés de côté par l’auteur. On peut même être d’une certaine façon impressionné par la candeur dont celui-ci fait preuve durant une bonne partie du livre, malgré ses liens étroits avec de nombreuses personnes ayant participé à la création de cette série. Et pourtant, pour un livre officiellement approuvé par HBO, on retrouve des critiques plutôt cinglantes, à la fois de certains acteurs du show, dans tous les sens du terme : aussi bien à l’écran que dans les coulisses. Et donc, malgré une certaine déception ici ou là, il ne s’agit pas d’un simple travail promotionnel livré après coup, afin de tenter de redorer le blason de l’adaptation du cycle de George R.R. Martin.

Mais il est tout de même question d’une version “officielle” du making-of de Game of Thrones, ne vous y trompez pas, à l’image des propos élogieux de ce même Martin à l’égard de James Hibberd, par ailleurs journaliste à Entertainment Weekly.

De même, pour quiconque se sera intéressé à son actualité au fil du temps, par exemple ici même sur Elbakin.net, un sentiment de déjà lu risque de pointer le bout de son nez de temps à autre. Mais pour quelqu’un de moins concerné par la couverture médiatique de la série qui fut de longues années la plus populaire au monde, il y a sans doute de quoi trouver le contenu plus original. Et surtout… fourni ! C’est un autre avantage de ce type d’ouvrage, le côté compilation d’un tel bilan, qui permet aux fans de tout conserver, ou presque, sous la main.

Le livre est par ailleurs bien écrit et est très facile à aborder, avec un petit côté page-turner pas désagréable qui s’installe très vite. Finalement, quels que soient vos sentiments sur la conclusion de la série (qui aura fait couler beaucoup d’encre l’an passé), il y aura quelque chose à vous mettre sous la dent (de dragon) dans cet ouvrage.

Et s’il ne fallait saluer qu’une chose, c’est assurément la somme impressionnante d’informations réunies pour l’occasion, preuve d’un travail incontestable d’archiviste (et pas toujours d’enquêteur).

7.5/ 10

