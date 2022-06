Titre VO : Kushiel's Chosen

Tome 2 du cycle : Kushiel

ISBN : 978-235294290-0

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Jacqueline Carey

Vendue alors qu'elle n'était qu'une enfant, Phèdre nó Delaunay est devenue la propriété d'un noble qui a su reconnaître la marque rouge ornant son œil – le signe de Kushiel qui lui vaut d'éprouver à jamais le plaisir dans la souffrance. Un don unique et cruel faisant d'elle la plus convoitée des courtisanes et une espionne exceptionnelle.

Puis, pour sauver sa patrie d’une sombre conspiration, Phèdre dut tout sacrifier, et les poètes chantent aujourd’hui ses exploits. Mais les dieux n’en ont pas fini avec elle.

Si le peuple d’Angelin aime sa jeune reine, d’autres ne pensent qu’à lui ravir la couronne. Et les comploteurs qui sont parvenus à échapper à la colère des puissants ont plus que jamais soif de pouvoir et de vengeance…

Saga pleine de grandeur, de sacrifice, de trahisons et de conspirations machiavéliques, Kushiel dévoile un monde de poètes vénéneux, de courtisans assassins, de monarques assiégés, de seigneurs de guerre barbares… vu par les yeux d’une héroïne comme vous n’en avez jamais rencontré et que vous n’oublierez jamais.

Critique

Par Gillossen, le 23/07/2009

Suite directe d’un premier tome remarqué, le deuxième tome des aventures de Phèdre reprend là où nous avions laissé l’anguissette si fidèle à ses engagements, quelles qu’en soient les conséquences…

La fin de La Marque le laissait évidemment entendre, mais les conspirateurs sont de retour, et la sécurité de Terre d’Ange est à nouveau menacée. C’est avec un plaisir certain que l’on retrouve l’univers de Jacqueline Carey, pas de doute, et il ne faut guère que quelques pages pour replonger dedans avec délice et frissons, voire parfois un soupçon d’appréhension selon les situations.

L’auteur semble de toute évidence avoir choisi d’accentuer l’aspect aventure de son histoire, et l’on se retrouvera même cette fois aux prises avec des pirates au côté de notre séduisante et trouble héroïne. Heureusement, nous n’avons pas affaire à une Angélique tombant dans les bras d’une succession de ravisseurs ! Au contraire, ce deuxième tome offre une véritable évolution au personnage de Phèdre, et l’on entrevoit d’ailleurs une certaine remise en cause d’éléments touchant littéralement au personnage…

La plume de l’auteur se montre quant à elle toujours aussi riche et racée, constituant l’un des grands atouts du roman, avec bien sûr la variété des différentes étapes dans cette autre Europe à laquelle Carey nous convie. Le pari est en tous les cas réussi : ces escales sont pour la plupart parfaitement mémorables (plusieurs scènes vous hanteront sûrement plusieurs semaines après lecture), que ce soit sur le fond et donc sur le plan de l’intrigue ou au strict niveau du cadre.

Pour autant, cette suite est-elle à la hauteur de nos attentes ? Pas tout à fait, et pourtant, nous n’avons pas eu à patienter si longtemps que cela pour la découvrir. Il se trouve en effet que la parenthèse pirate en milieu de roman n’est finalement pas tout à fait à la hauteur du reste, même si elle entrouvre des pistes intéressantes. Spectatrice, Phèdre semble attendre en bord de route que les choses sérieuses reprennent. De même, les enjeux eux-mêmes de l’ouvrage se montrent au bout du compte dans la droite ligne de ceux du précédent, au point que l’on en vient même à anticiper certains rebondissements ou réactions, notamment dans la relation entre Phèdre et Joscelin.

Il n’en demeure pas moins que grâce à des ingrédients savamment dosés, à l’image de cet érotisme toujours présent bien sûr, Jacqueline Carey ne devrait pas décevoir ceux qui ont déjà fondu pour les aventures de Phèdre, en leur donnant précisément ce qu’ils attendent, parfois entre redite et trop plein. Peut-être de façon un peu trop calculée ? Le résultat n’en est pas moins solide et captivant et devrait s’avérer à même de contenter la grande majorité des lecteurs, aussi exigeants soient-ils.

8.0/ 10

