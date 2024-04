The Witcher : une préquelle en danger

Par Ivy, le mercredi 24 avril 2024 à 18:51:47

Les Rats n'auront vraisemblablement pas droit à leur propre série.

La préquelle, créée par Haily Hall, devait suivre six jeunes voleurs connus comme les Rats et introduits dans la saison 3 de The Witcher. Six à huit épisodes étaient prévus, mais le tournage n'a duré que deux mois au lieu des six prévus. Il semble qu'après avoir vu la matière correspondant à un ou deux épisodes, Neflix a décidé de ne pas commander la saison complète. Le matériel sera-t-il intégré à la saison 4 en cours de tournage ou diffusé en tant qu'épisode spécial ? Seul indice : Haily Hall n'est pas mentionnée dans les crédits exhaustifs de la saison 4.

Selon certaines sources, l'unique projet de série dérivée encore sur les rails chez Netflix est le film d'animation The Witcher : Sirens of the Deep, dont la diffusion est prévue pour fin 2024.

