De Percy Jackson à One Piece

Par Ivy, le mardi 23 avril 2024 à 22:49:27

La saison 2 de One Piece verra un nouveau showrunner rejoindre Matt Owens.

Joe Tracz, coproducteur exécutif de la série Percy Jackson and the Olympians, a été engagé comme auteur, producteur exécutif et co-showrunner pour la suite des aventures de Monkey D. Luffy. Il remplace Steven Maeda, co-créateur de la série, qui reste producteur exécutif. Tracz est un habitué des adaptations, puisqu'il a également travaillé sur celles des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire et de Dash & Lily. Commentant cette nouvelle mission, il a déclaré : Je suis un grand fan de l'incroyable imagination d'Oda-san et j'ai été épaté par ce que l'équipe de cette version en prise de vues réelles a créé pour la saison 1. C'est donc un rêve et une joie d'embarquer sur le Vogue Merry alors qu'il entre dans Grand Line pour une saison 2 encore plus époustouflante.

Saison qui devrait être diffusée, a priori en 2025.

