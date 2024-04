The Witcher : la saison 5 sera la dernière

Cette fois, c'est officiel.

Alors que la saison 4 avec Liam Hemsworth à la place d'Henry Cavill est désormais en production, la confirmation d'une saison 5 s'accompagne aujourd'hui par l'annonce de la conclusion de l'adaptation du cycle des aventures du Sorceleur signé Andrzej Sapkowski.

Le tout sera bien sûr à retrouver sur Netflix dans quelque temps.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF

