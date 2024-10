Un Printemps de sang

ISBN : 978-238267150-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Fabien Cerutti

Ancien capitaine de mercenaires, assassin et espion, Pierre Cordwain, bâtard de la maison bourguignonne de Kosigan, est un homme redouté et insaisissable. En pleine guerre de Cent Ans, alors que Français et Anglais se déchirent, il s’introduit dans le comté dont il s’est enfui à la mort de son père. Pour « d’agréables retrouvailles en famille », sans doute…

Au même moment, une délégation française négocie un accord avec le duc de Bourgogne, et Dùnevia Illavaëlle, une aventurière italienne aux pouvoirs de polymorphe, écume le comté d’Albret, alors que pour la première fois depuis des siècles le feu d’un dragon en déchire le ciel.

Quel lien entre tous ces événements ? Qui œuvre à la chute du duc de Bourgogne ainsi qu’à la disparition de la lignée des Kosigan ? Et dans quel but ?

Critique

Par terriblius, le 28/10/2024

Presque dix ans après la parution du début du premier cycle et après un recueil de nouvelles dans l’univers, Fabien Cerutti revient à son héros fétiche, le Bâtard de Kosigan. Faisant partie des amateurs des premières aventures de Pierre Cordwain, inutile de cacher que la nouvelle m’a ravi d’autant plus que l’enseignant a le bon goût de ne pas céder à la mode des préquelles et d’imaginer une suite à son histoire sans nécessiter d’avoir lu ou bien gardé en mémoire le premier cycle.

Il développe ici un scénario qu’il avait imaginé pour le jeu PC Neverwinter Nights, faisant revenir le mercenaire dans son comté natal alors qu’il a revendu sa compagnie à son ancien second. Un bon prétexte pour tisser une nouvelle toile alors que se joue la succession du domaine et que Français et Bourguignons sont aux aguets pour récupérer le comté et prendre un avantage dans la guerre qui les oppose. Un contexte moyanâgeux dont le marqueur principal reste la lutte des peuples et créatures magiques contre les humains pour assurer leur survie, voire renverser le rapport de force.

Le support idéal aussi pour un fil d’intrigues politiques foisonnantes que l’auteur semble totalement maîtriser. Il faut dire que si le Bâtard reste le protagoniste du roman, le reste du casting s’avère réussi avec des personnages secondaires souvent guidés par leurs motivations propres qui s’avèrent donc difficiles à cerner. Seule exception avec la changesang Dùnevia Illavaëlle, qui fait office de véritable deuxième protagoniste et dont la fidélité au Batard ne se mesure qu’à la multitude de mésaventures qu’elle subit.

Il n’est donc pas étonnant de dévorer ce livre et ces chapitres courts, d’autant plus que la plume est toujours aussi savoureuse, alternant entre les styles et n’hésitant pas quelques pointes d’humour bien trouvées. Seul écueil qui s’avère très personnel, la présence de quelques mots d’époque et des notes de bas de page qui s’ensuivent pouvant parfois nous faire sortir d’une histoire pourtant très prenante, à l’image des multiples rebondissements d’une fin qui appellent clairement à une suite que l’on attend avec impatience.

