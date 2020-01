Le Livre des Trois

Tome 1 du cycle : Chroniques de Prydain

ISBN : 978-284337977-2

Catégorie : Jeunesse

Auteur : Alexander Lloyd (

Traducteur : de Prémonville, Marie

978-284337977-2JeunesseAlexander Lloyd ( Proposer une Biographie de Prémonville, Marie Le jeune Taram est un apprenti porcher qui rêve d’aventures et de combats à l’épée.

Pour sauver son pays menacé par la contrée voisine d’Annuvin, le Pays de la Mort, Taram devra affronter l’abominable Arawn et son seigneur de guerre, le Roi Cornu, monstre sanguinaire au masque à ramures de cerf. Pour l’épauler dans cette tâche, il s’entoure de compagnons inattendus : Eilonwy, la jeune princesse au caractère bien trempé ; Fflewddur, l’ancien roi devenu barde errant ; Doli, le nain revêche qui s’échine à devenir invisible ; et une créature étrange et sympathique du nom de Gurgi. Sans oublier Gwydion, le grand prince et héros de guerre. Avec leur aide, Taram partira à la recherche de Hen Wren, le cochon blanc dont les prophéties pourraient être le seul espoir de sauver Prydain, et qu’Arawn rêve lui aussi d’attraper.

Il affrontera l’enchanteresse Achren, aussi belle que maléfique, rencontrera un peuple minuscule vivant sous terre, et devra mener ses compagnons à bon port avant les troupes de l’ignoble Seigneur de la Mort.

Critique

Par Auryn, le 20/05/2008

Tous les fans de fantasy connaissent Taram et le chaudron magique , le dessin animé de Disney sorti en 1985. Ce que l’on sait moins, c’est que celui-ci est inspiré des Chroniques de Prydain , un cycle de l’écrivain américain Lloyd Alexander, décédé en 2007. S’il est peu connu en France à cause d’une traduction incomplète, ce cycle est considéré comme un classique de la littérature de jeunesse outre-Atlantique. Aujourd’hui, Anne Carrière - après Hachette Jeunesse il y a déjà plus de dix ans, cf la parution originelle de cette chronique, NDLR - prend l’initiative d’une nouvelle publication avec traduction intégrale à venir, permettant aux lecteurs francophones d’appréhender pour la première fois l’ensemble des aventures de Taran.

Le premier tome, Le Livre des Trois , constitue une sorte d’introduction générale, offrant une vue d’ensemble sur l’univers de Prydain et sur ses protagonistes. Pour en profiter pleinement, le lecteur devra garder en tête qu’il s’agit là d’un monde crée dans les années 1960, avant la vague des publications post-potteriennes. Ainsi, on y découvre des personnages qui ont depuis fait des petits : Taran, un aide porcher en quête d’héroïsme, le Roi Cornu, méchant diabolique et monstrueux ou encore Eilonwy, jeune fille au sang noble, râleuse et atypique.

Les influences de Lloyd Alexander apparaissent traditionnelles, mais variées. On retrouve dans Les Chroniques de Prydain des éléments du mythe arthurien et de la mythologie celtique en général. Il mêle l’ensemble dans une prose agréable et pleine d’humour.

L’histoire suit le schéma d’une quête initiatique semée d’embûches à travers un monde inspiré par les écrits de Tolkien. Il n’est guère nécessaire de rentrer dans les détails, c’est ce schéma qu’on apprend aujourd’hui par coeur à l’école des apprentis écrivains de fantasy jeunesse et que l’on retrouve malheureusement un peu partout.

En résumé, une authenticité qui fait du bien…

8.0/ 10

