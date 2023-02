L'Impératrice du Sel et de la Fortune

Titre VO : The Empress of Salt and Fortune

Tome 1 du cycle : Les Archives des Collines-Chantantes

ISBN : 979-103600130-7

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Nghi Vô (

Traduction : Cabon, Mikaël

« Conserve cette colère. Les mères révoltées élèvent des filles assez féroces pour combattre des loups. »



Un mariage politique force In-yo, jeune femme de sang royal, à s’exiler au Sud, dans l’empire Anh. Ses frères sont morts, ses armées et leurs mammouths de guerre reclus derrière leurs frontières. Seule et humiliée, elle doit choisir ses alliés avec circonspection.

Lapin, une jeune servante vendue au palais par ses parents, se prend d’amitié pour la nouvelle épouse de l’empereur.

L’adelphe Chih interroge la domestique au crépuscule de sa vie sur les divers objets peuplant sa maison. Leurs origines forment une histoire apocryphe jusqu’alors ignorée.

Critique

Par Gillossen, le 09/02/2023

La genèse de cette chronique est assez particulière pour moi, puisque j’avais découvert cette novella quelques semaines après sa parution en langue anglaise et avant même, donc, son prix Hugo. J’avais noté quelques impressions au fil de l’eau… sans jamais prendre le temps de me confronter à l’écriture d’une chronique. Et voilà que s’offre à moi une seconde chance désormais, avec cette traduction proposée par les éditions L’Atalante.

L’occasion peut-être aussi, en la relisant, de tâcher de mettre le doigt sur ce qui avait pu me retenir, me laisser sur une légère réserve, à l’époque de ma première lecture.

Difficile en effet de ne pas apprécier le monde brossé en quelques touches par l’autrice, de même que ses personnages, peu nombreux et complexes, et surtout cette volonté de ne pas prendre systématiquement les lecteurs par la main sur le chemin souvent cruel qui va se dévoiler peu à à peu à nous, après des premières pages en apparence tout en douceur.

La dynamique de l’intrigue et ses petits détails, ses répercussions politiques si l’on y songe, tout cela est à saluer. Pour autant, le caractère inéluctable de l’ensemble, ou l’impression de cet ordre qui s’en dégage, donne aussi parfois le sentiment que le tout se révèle somme toute prévisible. On suit ce récit avec un réel plaisir de lecture malgré donc une dureté sous-jacente certaine, l’autrice mettant à profit son cadre d’inspiration asiatique pour aborder des thèmes comme l’impérialisme, l’ethnocentrisme, etc… Là encore, c’est très bien exécuté même si attendu.

Il faut ainsi savoir s’abandonner à cette dimension d’histoire qui nous est contée en décalage plus que sur le vif, ce qui n’empêche pas de se sentir proche des personnages, présents ou évoqués, bien entendu. Le monde lui-même n’apporte toutefois finalement rien de bien nouveau à ce que la Trilogie de l’Empire, par exemple, proposait voilà plus de vingt ans, dimension magique plus présente mise à part. Depuis quelques années maintenant, les récits d’inspiration asiatique se font de plus en plus présents, en Jeunesse comme en fantasy “adulte”. Celui-ci est joliment mis en scène, avec soin, mais voilà, à l’image de l’intrigue elle-même, pour le moment, il manque un petit soupçon de matière à se mettre sous la dent pour parler de véritable coup de cœur.

Nghi Vo nous offre une histoire calibrée avec méticulosité, narrée avec une grâce certaine, au propos pertinent, souvent touchante. Il manque juste, à mon sens, cette étincelle qui ne permet jamais à l’ensemble de s’embraser et de nous marquer au cœur justement. Mais c’est sans doute aussi ce que certains recherchent, une belle histoire intimisme et avant tout centrée sur elle-même.

